Une experte a classé les prénoms féminins et masculins les moins aimés par les parents

Les prénoms, il y a en a des milliers. Difficile alors pour les futurs parents de faire leur choix parmi cette quantité. Alors que certains prénoms populaires restent des inconditionnels, d’autres sont devenus de moins en moins répandus à cause d’une lassitude. Une experte les a listés.

Chaque année en France, l’Insee publie les prénoms féminins et masculins les plus attribués dans notre pays. Cette liste renseigne sur les tendances du moment et les prénoms les plus sollicités par les nouveaux parents. Mais pour l’instant, aucune liste des prénoms les plus impopulaires n’existe encore dans l’Hexagone. Ce qui n’est pas le cas outre-Atlantique.

Aux États-Unis, une blogueuse experte en la matière, Laura Wattenberg, a publié la liste des dix prénoms féminins et masculins les plus impopulaires dans son pays. Elle a dévoilé les résultats sur son blog, Mom.com.

Les prénoms les plus impopulaires aux États-Unis

Crédit photo : monkeybusinessimages/ iStock

Pour réaliser ces deux listes, Laura Wattenberg a épluché les sites et forums dédiés aux prénoms de bébés, précise le site Live Science. Avant de dévoiler les résultats, la blogueuse pose néanmoins une nuance dans la qualification de ces prénoms : « Les noms listés ne sont pas « mauvais » ni nécessairement impopulaires. En fait, beaucoup d’entre eux sont des noms très populaires et bien aimés dont certaines personnes se lassent tout simplement ».

Chez les filles, arrive en tête du classement le prénom Nevaeh (Heaven à l’envers), très prisé au début des années 2000 avant de perdre en popularité. Il est suivi de Destiny et de Madison dans ce classement des prénoms les moins appréciés de ces dernières années. La blogueuse explique ces résultats à cause d'une orthographe parfois trop originale comme Kaitlyn ou parce que le nom est trop symbolique comme Destiny : « les gens n’aiment pas les prénoms qui attribuent une vertu à un enfant », selon elle.

1. Nevaeh

2. Destiny

3. Madison

4. Mackenzie

5. McKenna

6. Addison

7. Gertrude

8. Kaitlyn

9. Makayla

10. Berthe

Du côté des garçons, on retrouve des prénoms aux mêmes consonances dans le haut du classement. Plus surprenant cependant, la présence de Tristan, Michael et Jackson, ô combien populaires outre-Atlantique.

1. Jayden

2. Brayden

3. Aide

4. Kaden

5. Hunter

6. Hayden

7. Bentley

8. Tristan

9. Michael

10. Jackson