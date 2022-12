Après avoir vécu sans chauffage pendant un an, elle partage ses astuces pour faire des économies

Une femme qui vit sans chauffage depuis un an a décidé de partager ses astuces pour lutter contre le froid. Suivez le guide !

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Carolyn Anderson (alias @orkadian) est une tiktokeuse lifestyle basée en Écosse. Il y a un an, la jeune femme a fait le choix de couper le chauffage à cause de la crise énergétique.

Récemment, cette dernière a partagé neuf astuces pour lutter contre le froid sans allumer le radiateur. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’Écossaise maîtrise le sujet, comme le démontre ce message adressé à sa communauté :

«J’en ai assez d'entendre des personnes qui n’ont jamais connu un hiver sans chauffage dire aux gens comment ils peuvent s’en sortir cet hiver (…) Voici donc, de la part d’une personne qui l’a vraiment fait, neuf trucs à prendre en compte», a-t-elle indiqué.

Sans plus tarder, découvrez ci-dessous ses tips pour avoir chaud chez soi sans chauffage.

Des astuces faciles à appliquer

Dans un premier temps, la jeune femme conseille à celles et ceux qui souhaiteraient adopter ce mode de vie de porter un bonnet et une écharpe pour ne pas tomber malade à cause de l’air froid et humide. Il est également important de couvrir le cou et la poitrine, des zones qui ont tendance à se refroidir rapidement.

Toujours selon l’influenceuse, la peau doit faire l’objet d’un soin particulier avec des crèmes et autres produits hydratants. Même son de cloche pour le corps qui doit maintenir une température corporelle oscillant entre 36,5 et 37,8°C. Pour ce faire, vous pouvez boire des boissons chaudes - thé, café, soupes, bouillons - tout au long de la journée.

Dans sa vidéo, Carolyn Anderson rappelle que les températures qui diminuent riment avec condensation sur les fenêtres : «La condensation ne rend pas seulement la pièce plus froide, elle crée de l’humidité qui peut entraîner d’autres problèmes dans l’habitation».

Par conséquent, il faut nettoyer les vitres plusieurs fois par jour. Une autre astuce consiste à faire sécher les vêtements en intérieur sans utiliser de sèche-linge. La tiktokeuse nous invite à étendre notre linge dans une pièce chauffée par un radiateur d’appoint : «Vous aurez au moins une pièce chauffée dans laquelle vous pourrez faire sécher vos vêtements».

Aérer son lit pour chasser l’humidité

Enfin, il est vivement conseillé d’aérer son lit et son matelas pour deux raisons : se débarrasser de l’humidité causée par la transpiration et des bactéries et autres micro-organismes.

Comme vous le savez, certains aliments - amandes, pâtes à tartiner, pâte à chocolat, beurre - durcissent dès les premières baisses de température. C’est pourquoi il est important de les garder au chaud. Rassurez-vous, un placard fera aisément l’affaire.