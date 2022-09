Et si les multivitamines permettaient de garder une bonne mémoire en vieillissant ? Une étude l'affirme

Le saviez-vous ? Une vitamine vendue dans le commerce peut aider à améliorer la mémoire malgré le vieillissement.

Crédit : supitchamcsdam / iStock

À voir aussi

La prise d'un supplément multivitaminique et minéral disponible dans le commerce pendant trois ans a permis aux personnes concernées d'obtenir de meilleurs résultats aux tests de mémoire et de cognition que celles qui prenaient un comprimé placebo. Concrètement, les candidats ayant pris la véritable vitamine avaient un âge cognitif inférieur de 1,8 an à celui des autres participants. « C’est une révélation » a déclaré Laura Baker, de l'université Wake Forest à Winston-Salem, en Caroline du Nord.

Les avantages de la prise de pilules multivitaminées ont été débattus par les médecins. Elles étaient autrefois largement recommandées comme « assurance » pour les personnes ayant une mauvaise alimentation, sur la base d'études montrant que les personnes qui en prenaient avaient tendance à être en meilleure santé. Mais ces études n'étaient pas des essais contrôlés par placebo, soit le meilleur type de preuve médicale. Et lorsque de tels essais ont été réalisés, ils n'ont révélé aucun avantage à prendre des compléments pour la plupart des personnes en bonne santé. Cela s’explique notamment par le fait que les comprimés de vitamines sont plus populaires auprès des personnes qui prennent de toute façon soin de leur santé.

La dernière recherche est un essai mené auprès de près de 2 300 Américains âgés de 65 à 100 ans. Laura Baker et son équipe ont lancé l'étude parce qu'ils voulaient voir si les flavanols, des composés présents dans le chocolat dont on dit qu'ils ont des effets bénéfiques sur la santé, contribueraient à retarder le déclin cognitif avec l'âge. L'essai comprenait un groupe qui prenait une pilule multivitaminée et minérale standard à titre de comparaison.

Au début de l'essai, les participants ont passé par téléphone une série de tests cognitifs portant sur la mémoire, les capacités verbales et les aptitudes numériques, dont les résultats ont été regroupés en un seul score. Ils ont ensuite été choisis au hasard pour prendre une fois par jour, pendant trois ans, soit un supplément de flavanol, soit le comprimé combiné de multivitamines et de minéraux, soit un placebo. Des tests cognitifs similaires ont été répétés chaque année pendant les trois ans.

Crédit : fizkes / iStock

L’impact des multivitamines sur la santé

Tous les groupes ont obtenu des résultats légèrement meilleurs, en moyenne, après un et deux ans, alors qu'au bout de trois ans, leurs scores se sont à peu près stabilisés. « Cela s'explique probablement par le fait qu'au cours des deux premières années, les gens se sont familiarisés avec la façon de faire les tests » a expliqué Laura Baker. Ceux qui ont pris les suppléments de multivitamines et de minéraux ont obtenu des scores légèrement supérieurs à ceux qui ont pris le comprimé placebo, mais le groupe des flavanols n'a pas obtenu d'avantage significatif. On ne sait pas quels composants des comprimés de multivitamines et de minéraux en sont responsables.

L'effet bénéfique de la multivitamine était plus important chez les personnes souffrant d'une maladie cardiaque ou circulatoire, sans doute parce que « les maladies cardiovasculaires ont des conséquences importantes sur la santé du cerveau » explique Laura Baker. « Ces résultats sont très prometteurs et pourraient avoir un impact important sur la santé publique » a déclaré Rebecca Edelmayer de l'Association Alzheimer, une organisation caritative américaine. Mais elles ne fournissent pas de preuves suffisantes pour recommander l'utilisation de suppléments, car les résultats doivent être confirmés dans un groupe de personnes plus important.

Quoi qu’il en soit, une chose est sûre cette étude est particulièrement encourageante.