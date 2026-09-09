Ryan et Lorena, parents de deux enfants, vivent dans un conteneur de 15 m² : « Quand les enfants sont couchés sur le lit escamotable, on doit les enjamber pour aller dans le nôtre »

Ryan et Lorena élèvent leurs deux enfants dans un conteneur maritime de 20 pieds au Queensland. Environ 34 000 euros de travaux, 65 000 euros de terrain, zéro crédit.

Dans un conteneur maritime de 20 pieds, il y a de la place pour un lit king size, une cuisine complète, une salle de bains, et à peu près rien d'autre. Ryan et Lorena y vivent avec leurs deux jeunes enfants, sur deux acres de terrain au Queensland, en Australie. Environ 15 m² au sol, aucun raccordement au réseau, et plus aucun crédit immobilier à rembourser.

Le couple ne cache pas ce que cette surface impose au quotidien. Les enfants dorment sur un couchage escamotable, déplié chaque soir dans le seul espace disponible.

« Quand les enfants sont couchés sur le lit escamotable, on doit les enjamber pour aller dans le nôtre. » Ryan, dans la vidéo de Living Big in a Tiny House

Une tiny house en Tasmanie, puis encore plus petit

Ryan et Lorena n'en sont pas à leur premier logement minuscule. Ils avaient déjà construit et habité une tiny house sur roues en Tasmanie. C'est cette expérience qui leur a donné les compétences pour recommencer, cette fois en visant plus simple et plus rapide : un conteneur permettait de s'installer vite sur leur nouveau terrain du Queensland, sans attendre des mois de chantier.

À l'intérieur, tout est calé au centimètre. Les ouvertures ont été placées pour faire entrer un maximum de lumière et ouvrir la vue sur le terrain. Le bois et les finitions faites main réchauffent l'acier.

La maison ne s'arrête pas aux parois du conteneur

C'est le point que le couple met en avant : à 20 pieds de long, la vie déborde forcément dehors. Une grande terrasse couverte sert de pièce à vivre supplémentaire, et un hangar séparé absorbe le reste, à savoir le rangement, le travail, la buanderie et l'inévitable stock de jouets. Une fois les enfants couchés, c'est là que les parents récupèrent un peu d'espace à eux.

Le choix du hors-réseau était volontaire. Le couple explique avoir délibérément écarté les terrains déjà raccordés aux réseaux, en indiquant que tout tournait pour eux autour de la durabilité.

Environ 100 000 euros au total, terrain compris

Le couple chiffre l'ensemble conteneur, hangar, terrasse et installations hors réseau entre 55 000 et 60 000 dollars australiens, soit environ 34 000 à 37 000 euros au cours actuel. Le terrain leur a coûté 105 000 dollars australiens, autour de 65 000 euros. Ils ont réalisé eux-mêmes la plus grande partie du chantier et fait appel à des professionnels pour les lots techniques, notamment l'électricité.

Ce genre de calcul ne tourne pas toujours à l'avantage de l'acier : un couple de l'État de Washington a construit 38 m² en conteneurs et reconnaît que ça leur a coûté plus cher qu'une construction bois classique. Ryan et Lorena, eux, avaient surtout un objectif : emménager sans emprunt.

Ce que la réduction leur a réellement acheté

Avant ce déménagement, les deux parents travaillaient à temps plein et leur fille allait à la crèche. En supprimant le crédit et en réduisant leurs charges courantes, ils ont pu lever le pied sur le travail à temps plein.

« On est venus vivre ici parce qu'on voulait passer plus de temps avec eux. On n'a pas besoin de travailler tout le temps, vous voyez ? On peut juste être avec eux. » Ryan (propos traduits de l'anglais)

Lorena résume la chose en une phrase : selon elle, ce n'est pas seulement une maison, c'est une vie. Le couple documente son quotidien hors réseau sur son propre site, Off Grid Familia.