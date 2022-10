15 astuces pour nettoyer l'argenterie...

De nombreuses techniques permettent de nettoyer les bijoux ainsi que les objets en argent. Voici 15 astuces de grands-mères faciles à réaliser.

1- Papier aluminium

Un rouleau de papier aluminium Credit : pic_studio

Le papier aluminium est très efficace pour nettoyer de l’argent. En effet, l’argent terni cède face à la matière qui le compose. Pour procéder au nettoyage, voici les étapes à suivre :

Portez à ébullition 1l d’eau avec du bicarbonate de soude (une cuillère à soupe) et un petit morceau de papier aluminium. Plongez vos bijoux en argent dans la solution pendant environ 10s. Retirez-les avec une pince de cuisine.

Si vous n’arrivez pas à enlever la ternissure avec cette astuce :

Mélangez une petite quantité d’eau (2 cuillères à soupe) avec du bicarbonate de soude (1/4 de tasse). Servez-vous d’une éponge humide pour appliquer la pâte sur vos bijoux. Pour terminer, il suffit de rincer avec de l’eau et de sécher.

2- Détergent à lessive

Une cuillère de détergent à lessive en poudre Credit : Kwangmoozaa

Les savons à lessive sont efficaces pour nettoyer des bijoux en argent et de l’argenterie s’ils sont couverts d'un dépôt noir, etc. Pour leur redonner de la brillance :

Mettez du papier aluminium à l’intérieur d’un bol moyen et tapissez-le. Remplissez votre bol avec de l’eau chaude. Ajoutez une cuillère à soupe de poudre de savon à lessive. Mélangez le tout et trempez-y vos objets en argent. Pour terminer, vous devez les rincer à l’eau claire et les séchez à l’air.

3- Ketchup

Un bol de ketchup Credit : bhofack2

Facile à trouver et moins cher comparé à l’aluminium, le ketchup redonne du lustre à votre argenterie ternie.

Utilisez un essuie-tout pour en déposer sur vos objets en argent. Par la suite, frottez doucement les parties ternies. Au cas où cette première étape n’aurait aucun effet, rajoutez du ketchup sur l’argent à traiter. Comptez jusqu’à 15 minutes pour que le produit agisse. Une fois ce délai écoulé, vous pouvez frotter avec un chiffon doux. Pour terminer, n’oubliez pas de rincer votre objet.

Pour les objets en argent travaillés comme l’argenterie fine, les chandeliers, etc. , brossez-les pour atteindre les parties difficilement accessibles.

4- Fécule de maïs

Un bol de fécule de maïs Credit : minadezhda

Pour remettre à neuf votre argenterie, la fécule de maïs est un produit efficace. Pour utiliser ce nettoyant naturel :

Commencez par la fabrication d’une pâte. Il suffit de diluer la fécule de maïs avec un peu d’eau. Par la suite, appliquez-la sur la partie à traiter en vous servant d’un chiffon ou d’un tissu humide. Après un court temps de séchage, frottez votre objet en argent avec un tissu légèrement abrasif. Vous pouvez par exemple employer une serviette en ratine ou de la gaze.

Une astuce pratique : si vous n’avez pas de fécule de maïs, la crème de tartre en est une alternative facile à trouver.

5- Citron

Des rondelles de citron fraiches Credit : arsenisspyros

Quasiment magique, le citron n’est pas uniquement un fruit comestible. En effet, il présente de nombreuses vertus et est utilisé pour nettoyer les petites surfaces recouvertes de saleté. Ce nettoyant naturel est capable d’éliminer les dépôts sur les objets en argent.

Pour retrouver par exemple l’éclat de votre bijou :

Imbibez une brosse à dents ou un chiffon du jus. Par la suite, frottez vigoureusement et laissez reposer pendant quelques minutes avant de passer au rinçage et au séchage.

Cette astuce permet de retirer les taches ainsi que la saleté sur votre bijou en argent et sur vos pierres fines ou précieuses.

6- Bicarbonate de soude

Une cuillère de bicarbonate de soude Credit : Geo-grafika

Comme le jus de citron, sachez que le bicarbonate de soude est un produit miraculeux.

Il suffit d’en verser une petite quantité sur votre argenterie pour la nettoyer. Ensuite, servez-vous d’une brosse à dents humides pour retirer la salissure. Frottez délicatement l’objet avant de passer au rinçage.

D’autres astuces sont également efficaces avec le bicarbonate de soude.

Faites bouillir de l’eau et versez-y une petite quantité de bicarbonate. Ensuite, plongez-y votre argenterie pendant une courte durée.

Puisque cette solution est assez agressive, ne l’utilisez pas avec des objets en argent sertis de pierres, etc.

7- Vinaigre blanc

Un flacon de vinaigre blanc Credit : Pat_Hastings

Le vinaigre blanc est un nettoyant naturel facile à trouver et abordable. Il figure dans la liste des produits utilisés pour désherber, dégraisser, etc.

En effet, ce détergent simple à employer permet d’éliminer les tâches sur l’argenterie, la vaisselle, etc. , tout en débarrassant votre objet des impuretés. Le processus est simple : vous n’avez qu’à tremper votre bijou dans le vinaigre blanc pendant deux heures. La ternissure ne résistera pas à cette solution. Terminez le nettoyage par un rinçage avant de passer au séchage.

8- Dentifrice

Trois tubes de dentifrice Credit : Bet_Noire

Le dentifrice est efficace pour nettoyer des surfaces lisses comme une vitre, un écran de téléphone, etc. Vous pouvez également l’employer pour le nettoyage de votre argenterie. Il suffit d’appliquer un peu de dentifrice sur un chiffon et de frotter l’objet. Au cas où des traces de saleté résisteraient, n’hésitez pas à brosser. Afin d’éviter de rayer votre bijou, faites ce geste de manière délicate. Pour vous assurer que toutes les traces de dentifrice sont éliminées, optez pour un rinçage. Pour terminer, servez-vous d’une peau de chamois pour essuyer l’argenterie.

9- Cendres

Un seau métallique contenant des cendres Credit : Björn Forenius

Les cendres sont efficaces pour nettoyer les ustensiles de cuisine, les couverts ainsi que les objets en argent et en alu. Pour faire briller votre argenterie :

Récupérez les cendres de votre cheminée. Ensuite, appliquez-en sur vos objets et brossez pendant un certain temps avant de passer au rinçage. Répétez ces étapes jusqu’à ce que vos joyaux retrouvent leur éclat original. Pour terminer, prenez une peau de chamois et essuyez vos objets. Si vous n’en avez pas, privilégiez les chiffons doux pour éviter de rayer votre argenterie.

Vous pouvez également mélanger des cendres avec du vinaigre. Appliquez le mélange sur votre argenterie à l’aide d’un chiffon microfibre sec. Notez que cette astuce fonctionne sur les objets en alu et en cuivre.

10- Blanc de Meudon

Blanc de Meudon Credit : NorGal

Voici les étapes à suivre :

Prenez du blanc de Meudon (deux cuillères à soupe) et mélangez-le avec un peu d’eau. Ensuite, appliquez-le sur l'ensemble des joyaux à nettoyer. Astiquez avec un chiffon propre pour faire briller votre argenterie. Pour terminer, rincez et séchez à l’air.

À noter que le blanc de Meudon figure parmi les produits de traitement écologiques et économiques. Son prix est accessible, compris entre 4 et 6euros/kg.

11- Pommes de terre

Un panier de pommes de terre Credit : YelenaYemchuk

Lorsque vous préparez des pommes de terre, ne jetez pas leur eau de cuisson. En effet, elle est d’une grande efficacité pour nettoyer de l’argenterie.

Pour commencer, filtrez ce nettoyant pour retirer les particules flottantes et mettez-le dans un récipient propre. Par la suite, trempez-y votre argenterie durant toute une nuit. Le lendemain matin, procédez au rinçage pour retirer complètement le nettoyant. Pour terminer, utilisez un tissu propre pour sécher votre argenterie. Vous pouvez également employer une peau de chamois.

12- Sel

De gros grains de sel de mer Credit : DredK

Ce procédé de nettoyage est facile à faire.

Dans un récipient, mettez un morceau de feuille en alu. Posez l’argenterie à traiter au-dessus. Par la suite, mettez une quantité assez importante de gros sel dans le contenant et ajoutez de l’eau bouillante. Après un certain temps, rincez l’argenterie et séchez-la avec une peau de chamois. Il est également possible d’utiliser un tissu doux.

Sachez que le sel est efficace pour retirerles saletés dues au gras, à la rouille, au vinet à l’humidité. Vous pouvez vous en servir pour éliminer le calcaire et nettoyer :

Les vitres et les miroirs ;

Les moquettes et les tapis ;

Les toilettes ;

La baignoire ;

Les couverts.

13- Nettoie-vitre

Un nettoie-vitre avec un chiffon Credit : Maridav

Comme son nom l’indique, le nettoie-vitre est un agent qui sert à éliminer la saleté sur des miroirs et des parois vitrées. Généralement à l’état liquide, vous n’avez qu’à le vaporiser sur l’argent. Par la suite, utilisez un tissu doux pour frotter délicatement la surface à traiter. Après le rinçage et le séchage, l'argent retrouvera sa brillance originale. À noter qu’il est également efficace pour faire briller l’acier inoxydable et le chrome.

14- Bière

Un verre de bière de blé Credit : Sergantstar

La bière dispose de nombreuses propriétés ménagères insoupçonnées. Elle sert par exemple à faire briller de l’argent. En outre, elle agit efficacement sur l’oxydation qui se trouve sur vos couverts et ustensiles de cuisine.

Facile à utiliser, vous n’avez qu’à la verser dans un bol. Ensuite, plongez-y vos bijoux à traiter. Laissez-les tremper pendant toute une nuit. Le lendemain, rincez-les afin d’éliminer les dernières traces de bière et son odeur.

Après le séchage, vos objets retrouveront leur état originel. Lorsque vous les essuyez, privilégiez un tissu doux pour éviter les rayures.

15- Alcool ménager

Une bouteille d’alcool médical Credit : Evgeniy Skripnichenko

L’utilisation de l’alcool présente de nombreux avantages. En effet, il permet d’éliminer les bactéries ainsi que les virus. En outre, il est d'une grande efficacité pour retirer la saleté sur un ornement en argent.

Pour entretenir vos joyaux, servez-vous d’un mélange constitué de 50% d’eau minérale et de 50% d’alcool. Voici les étapes à suivre pour le traitement :

Imprégnez un tissu doux ou une éponge dans le mélange. Frottez la surface à traiter. Pour atteindre les zones difficilement accessibles, servez-vous d’une brosse à dents. N’oubliez pas le rinçage. Pour terminer, utilisez une peau de chamois ou un tissu en microfibre lors de l’essuyage.

En résumé, peu importe l’agent nettoyant choisi, vous devez faire attention à ne pas rayer votre argenterie. En outre, le rinçage est un passage obligatoire, surtout si vous employez un produit agressif.