L'intérieur de ce vieil entrepôt cache en vérité une incroyable propriété à... 16 millions d'euros

« The Pigeon Shed »

À Sydney (Australie), un ancien entrepôt cache derrière ses murs une propriété à couper le souffle, et dont le montant va vous donner le tournis. Suivez le guide.

Les apparences sont parfois trompeuses. Cette propriété d’exception en est le parfait exemple.

La ville de Sydney, en Australie, abrite une maison spectaculaire d’une valeur de 19 millions de dollars (environ 16 185 910 euros).

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’extérieur de la masure ne paie pas de mine. Autrefois, cette bâtisse était un entrepôt abandonné.

« The Pigeon Shed »Crédit Photo : Bressic Whitney East

Cette ancienne installation est aujourd’hui un joyau architectural de trois étages, souligne le Daily Mail.

Baptisé « The Pigeon Shed » (« Le Pigeonnier » en français), ce bâtiment en briques rouges a été construit il y a une centaine d’années. Servant de savonnerie, il a été abandonnée au début des années 2000.

Depuis lors, les ruines de ce lieu centenaire ont été envahies par les pigeons, d’où son nom. Aujourd’hui, cet édifice est méconnaissable.

« The Pigeon Shed »Crédit Photo : Bressic Whitney East

Cette transformation radicale est l’œuvre de la directrice artistique Beau Neilson, fille de la milliardaire et mécène Judith Neilson, qui a acheté le site en 2012 pour la modique somme de 3 millions de dollars (2  555  730 d’euros).

Une propriété exceptionnelle

Avec l'aide du célèbre cabinet MCK Architects, la propriétaire des lieux a transformé cette relique industrielle en une maison de 735 m².

Composée d’une porte d’entre en acier, la masure XXL s’ouvre sur un hall lumineux et sur une tour en cuivre qui renferme un ascenseur desservant les trois étages.

« The Pigeon Shed »Crédit Photo : Bressic Whitney East

À l’intérieur, la décoration style industriel subjugue : briques, panneaux de béton, poutres en acier et plafonds en bois forment un tableau épuré et moderne.

Le rez-de-chaussée abrite des espaces de réception et un bureau. L’étage supérieur en met plein la vue avec sa piscine intérieure. Visible depuis la salle à manger et la cuisine, celle-ci s’étend sur toute la largeur de la maison. Au dernier étage se trouve un ensemble de chambres à coucher avec terrasse.

« The Pigeon Shed »Crédit Photo : Bressic Whitney East

Crédit Photo : Bressic Whitney East

« The Pigeon Shed »Crédit Photo : Bressic Whitney East

« The Pigeon Shed » est situé dans une rue animée entourée de cafés et de restaurants. Malgré son emplacement au cœur de la vie urbaine, la maison respire la sérénité. Un véritable paradis pour ses futurs propriétaires.

Source : Daily Mail
