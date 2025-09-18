Cette ancienne tour France Télécom habitable est à vendre pour 150 000 euros

Vous souhaitez acheter une propriété ? Pourquoi pas cette ancienne tour France Télécom métamorphosée en maison habitable ? Un logement insolite qui a besoin d’un bon coup de frais.

Avis aux acheteurs potentiels : la ville de Cuiseaux (Saône-et-Loire) abrite une maison à vendre pour le moins atypique.

Récemment, l’agence immobilière Safti a mis en vente un bien pas comme les autres puisqu’il s’agit d’une une ancienne tour France Télécom. Celle-ci est disponible au prix de 150 000 euros, rapporte France 3 Bourgogne-Franche-Comté.

Crédit Photo : Safti Cousance

Comme le précise l’annonce, publiée sur Facebook, ce bâtiment insolite datant de 1959 dispose d’une surface totale de 350 m² et s’étend sur trois étages.

Le rez-de-chaussée renferme un salon-salle à manger, une cuisine, trois chambres, un WC séparé, et une salle de bain avec douche et WC.

Crédit Photo : Safti Cousance

Crédit Photo : Safti Cousance

Crédit Photo : Safti Cousance

Ce n’est pas tout. Cette partie possède trois dépendances : une pièce de 40 m², une pièce de 60 m², une pièce de 26 m².

Le premier et le deuxième niveau sont équipés d’une pièce de 54 m², tandis que le troisième étage bénéficie d’un toit/terrasse de la même superficie.

Enfin, la propriété comporte aussi trois garages. Pratique, n’est-ce pas ? Autre point non négligeable : la vue est décrite comme « incroyable » par Romain Mourey, agent immobilier.

Crédit Photo : Safti Cousance

De gros travaux à prévoir

Selon les informations de nos confrères, la station a été rachetée dans les années 80 par un ouvrier.

« Cela fait plus de 20 ans qu'elle est habitée », indique auprès du média Françoise Jaillet, la maire de la commune.

Elle ajoute :

« L’antenne n’émet plus, le lieu a complètement été dépollué, il ne reste plus rien qui risquerait de mettre la santé de ses futurs occupants en danger ».

Crédit Photo : Safti Cousance

La bâtisse a été mise en vente après le décès de son propriétaire. Si la structure est en bon état, de gros travaux sont néanmoins à prévoir.

« Il y a beaucoup à refaire. La structure va bien, mais il y a du travail du côté des dépendances et il faut refaire l’étanchéité de toit plat », souligne Romain Mourey.

Crédit Photo : Safti Cousance

Les futurs acquéreurs devront probablement débourser 300 000 euros pour les travaux de rénovation, estime le spécialiste.

« La surface et la vue en valent la peine, mais c'est vrai qu'il faut avoir les idées et les sous », admet l’agent immobilier.

Crédit Photo : Safti Cousance

À noter que le bâtiment pourrait faire office de maison d’hôtes. Il est également idéal pour un projet immobilier.