Cette ancienne tour France Télécom habitable est à vendre pour 150 000 euros

Par ·

L'ancienne tour France Télécom à vendre

Vous souhaitez acheter une propriété ? Pourquoi pas cette ancienne tour France Télécom métamorphosée en maison habitable ? Un logement insolite qui a besoin d’un bon coup de frais.

Avis aux acheteurs potentiels : la ville de Cuiseaux (Saône-et-Loire) abrite une maison à vendre pour le moins atypique.

Récemment, l’agence immobilière Safti a mis en vente un bien pas comme les autres puisqu’il s’agit d’une une ancienne tour France Télécom. Celle-ci est disponible au prix de 150 000 euros, rapporte France 3 Bourgogne-Franche-Comté.

L'ancienne tour France Télécom à vendre Crédit Photo : Safti Cousance

Comme le précise l’annonce, publiée sur Facebook, ce bâtiment insolite datant de 1959 dispose d’une surface totale de 350 m² et s’étend sur trois étages.

Le rez-de-chaussée renferme un salon-salle à manger, une cuisine, trois chambres, un WC séparé, et une salle de bain avec douche et WC.

L'ancienne tour France Télécom à vendre Crédit Photo : Safti Cousance

L'ancienne tour France Télécom à vendre Crédit Photo : Safti Cousance

L'ancienne tour France Télécom à vendre Crédit Photo : Safti Cousance

Ce n’est pas tout. Cette partie possède trois dépendances : une pièce de 40 m², une pièce de 60 m², une pièce de 26 m².

Le premier et le deuxième niveau sont équipés d’une pièce de 54 m², tandis que le troisième étage bénéficie d’un toit/terrasse de la même superficie.

Enfin, la propriété comporte aussi trois garages. Pratique, n’est-ce pas ? Autre point non négligeable : la vue est décrite comme « incroyable » par Romain Mourey, agent immobilier.

L'ancienne tour France Télécom à vendre Crédit Photo : Safti Cousance

De gros travaux à prévoir

Selon les informations de nos confrères, la station a été rachetée dans les années 80 par un ouvrier.

« Cela fait plus de 20 ans qu'elle est habitée », indique auprès du média Françoise Jaillet, la maire de la commune.

Elle ajoute :

« L’antenne n’émet plus, le lieu a complètement été dépollué, il ne reste plus rien qui risquerait de mettre la santé de ses futurs occupants en danger ».

L'ancienne tour France Télécom à vendre Crédit Photo : Safti Cousance

La bâtisse a été mise en vente après le décès de son propriétaire. Si la structure est en bon état, de gros travaux sont néanmoins à prévoir.

« Il y a beaucoup à refaire. La structure va bien, mais il y a du travail du côté des dépendances et il faut refaire l’étanchéité de toit plat », souligne Romain Mourey.

L'ancienne tour France Télécom à vendre Crédit Photo : Safti Cousance

Les futurs acquéreurs devront probablement débourser 300 000 euros pour les travaux de rénovation, estime le spécialiste.

« La surface et la vue en valent la peine, mais c'est vrai qu'il faut avoir les idées et les sous », admet l’agent immobilier.

L'ancienne tour France Télécom à vendre Crédit Photo : Safti Cousance

À noter que le bâtiment pourrait faire office de maison d’hôtes. Il est également idéal pour un projet immobilier.

Source : France 3 Bourgogne-Franche-Comté
Suivez nous sur Google News
PARTICIPEZ À LA CONVERSATION
Maison Rénovation

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

À lire aussi
« The Pigeon Shed »
L'intérieur de ce vieil entrepôt cache en vérité une incroyable propriété à... 16 millions d'euros
Maison Wheeler de Stranger Things et Mike Wheeler
La maison culte de la série Stranger Things est à vendre pour un prix attractif !
La façade d'une maison soufflée par une explosion à Reims, le 2 septembre 2025
Expulsé de sa maison, il la fait... exploser pour se venger
La maison de poupées et Bradley Williams
À 14 ans, il construit une superbe maison pour sa soeur, toutes les entreprises de construction veulent l'embaucher
La chienne abandonnée
Ils emménagent dans leur nouvelle maison et découvrent... une chienne enfermée dans un placard