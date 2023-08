Âgée de 85 ans, Isabelle Aubret s'offre un saut en parachute pour son anniversaire

Il n’y a pas d’âge pour réaliser ses rêves. À 85 ans, la chanteuse Isabelle Aubret s’est offert un saut en parachute. Une expérience qu’elle ne regrette pas.

Isabelle Aubret est une chanteuse française et une ancienne gymnaste. Aujourd’hui âgée de 85 ans, elle a décidé de fêter son anniversaire comme il se doit en s’offrant… un saut en parachute ! Cette idée lui est venue suite à une conversation avec le directeur d’un hôtel passionné de saut en parachute. Son enthousiasme était tel qu’il a donné envie à Isabelle Aubret de tenter l’expérience.

“C’était à la veille de mon anniversaire. Après avoir décrété que j’étais complètement folle, Gérard Meys, mon producteur, a décidé de m’offrir ce cadeau”, a confié l’octogénaire.

Avant de se lancer dans le vide, Isabelle Aubret a demandé l’avis de son médecin. Après avoir dit non, ce dernier a changé d’avis suite aux arguments délivrés par la chanteuse. De son côté, le cardiologue d’Isabelle Aubret lui a immédiatement donné son feu vert. Dès le lendemain, la chanteuse s’est donc rendue à l’école de parachutisme Skydive Pujaut, en Provence. Un moniteur lui a appris à effectuer le “saut de l’ange”, une technique qui permet d'atterrir en douceur sans se blesser, en écartant les jambes.

Isabelle Aubret saute en parachute

À bord d’un avion volant à 4 000 mètres d’altitude, Isabelle Aubret s’est lancée dans le vide pour la première fois de sa vie. L’artiste n’a ressenti aucune crainte au moment du saut et a profité d’une descente de 200 km/h pendant une cinquantaine de secondes avant que le parachute ne s’ouvre.

“Je n’ai pas eu peur du tout. J’ai eu cette possibilité, j’ai plongé et puis voilà. Je voulais savoir ce que l’on pouvait ressentir quand on vole. J’ai vécu, les bras écartés, un tel moment de bonheur que j’ai commencé à chanter dans l’espace, des airs qui me passaient par la tête. Nous sommes descendus lentement et j’ai pu savourer la beauté de la nature, de la mer. Je suis convaincue que vieillir ne signifie pas automatiquement que l’on devient vieux. Il faut toujours avancer, avoir de nouveaux projets”, a-t-elle confié.

Une expérience qui prouve que l’âge n’est pas un frein pour réaliser ses envies les plus folles.