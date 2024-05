Bernard Hill, connu pour ses rôles dans “Titanic” et “Le Seigneur des Anneaux”, est décédé à 79 ans

En 50 ans de carrière, Bernard Hill s’est démarqué en incarnant le capitaine du paquebot dans “Titanic” ainsi que Rohan Théoden dans “Le Seigneur des Anneaux”. Il est décédé ce dimanche 5 mai à l’âge de 79 ans.

Il était connu pour ses grands rôles dans le monde du cinéma : Bernard Hill est décédé ce dimanche 5 mai à l’âge de 79 ans. Cette information a été annoncée par la BBC avant d’être confirmée par son agent Lou Coulson.

Bernard Hill était un célèbre acteur britannique et est devenu mondialement connu après avoir joué dans la trilogie “Le Seigneur des Anneaux”, où il jouait le rôle de Théoden, roi du Rohan. Il a également incarné le capitaine du paquebot dans “Titanic”. En décrochant ces rôles cultes, Bernard Hill est devenu le premier acteur à avoir joué dans deux films ayant remporté 11 Oscars.

Crédit photo : Le Seigneur des Anneaux

50 ans de carrière

Né à Manchester en 1994, Bernard Hill est passé par le théâtre, la télévision et le cinéma. En plus de ces deux rôles emblématiques, Bernard Hill a eu de nombreux seconds rôles durant ces 50 ans de carrière. Après s’être révélé dans les années 1980 en incarnant Yosser Hughes dans “Boys from the Blackstuff”, il a joué dans plusieurs films comme “Le Bounty”, “Aux sources du Nil”, “Le Roi Scorpion” et “Jugé coupable”.

Crédit photo : Titanic

En plus de cela, Bernard Hill a connu une grande carrière à la télévision britannique. Son retour sur le petit éccran était prévu ce week-end au Royaume-Uni, lors de la diffusion de la deuxième saison de la série policière “The Responder”.