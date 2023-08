Euphoria : l'acteur Angus Cloud est décédé à 25 ans, les acteurs de la série lui rendent un hommage touchant

Le jeune homme est décédé quelques jours après son père dont il était très proche. L’acteur souffrait de maladie mentale et en parlait ouvertement. Ses collègues et amis de la série lui ont rendu hommage.

Crédit photo : AFP

L’une des stars de la série Euphoria, Angus Cloud, est décédé à 25 ans, a annoncé sa famille. C’est à son domicile d’Oakland, en Californie, que le jeune homme a été retrouvé par les secours. Pour l’instant, les causes de son décès ne sont pas connues. Le site à scandale américain TMZ évoque une « possible overdose », selon les enregistrements de l’appel téléphonique passé par la mère du comédien.

Angus Cloud était connu pour avoir interprété Fezco « Fez » O’Neill dans la série à succès de HBO, Euphoria, entre 2019 et 2022. Il s’agissait du premier rôle de l’acteur qui lui avait permis de donner la réplique à Zendaya, notamment.

« Comme artiste, ami, frère et fils, Angus était quelqu'un de très cher pour nous, de bien des façons. Nous espérons que le monde se souviendra de lui pour son humour, son rire et son amour de tous ».

« Angus parlait ouvertement de son combat contre la maladie mentale et nous espérons que son décès rappellera aux autres qu’ils ne sont pas seuls et qu’ils ne doivent pas se battre seuls en silence », écrit sa famille dans un communiqué.

Les stars d’Euphoria rendent hommage à Angus Cloud

Angus Cloud était très attristé par la mort de son père. « La semaine dernière, il avait enterré son père et avait beaucoup de mal à s'en remettre. Le seul réconfort que nous avons est de savoir qu'il a retrouvé son père, qui était son meilleur ami », précise encore sa famille.

Suite à l’annonce de sa mort, les hommages se sont multipliés du côté de ses collègues et amis de la série Euphoria.

Son jeune partenaire de jeu dans la série, Javon « Wanna » Walton, qui interprète Ashtray, a publié une photo de lui et Angus Cloud sur Instagram avec pour légende : « Repose en paix ». L’actrice Storm Reid (qui joue Gia) a partagé une vidéo d’Angus Cloud en story Instagram sous laquelle elle écrit « les larmes ne peuvent s’arrêter de couler ». L’acteur Eric Dane (Cal) écrit « Il était unique. Je suis vraiment triste ». Tandis qu’Alexa Demie (Maddy) a publié un coeur rouge brisé sur un fond noir dans sa story.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Javon "Wanna" Walton (@onwardwanna)

HBO, dont Euphoria était l’un des plus grands succès de la chaîne, lui a aussi rendu hommage. Les équipes de la série se sont dit « terriblement tristes ». Avant de préciser : « Il avait énormément de talent et était un membre très apprécié de la famille HBO et Euphoria. Nous présentons nos plus sincères condoléances à tous ses proches et à sa famille durant ce moment difficile ».