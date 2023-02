25 ans après Titanic, James Cameron avoue enfin son erreur sur la fin controversée du film

Vingt-cinq ans après la triste fin de l’un des films les plus emblématiques du septième art, son réalisateur admet enfin que Jack aurait pu survivre, preuve à l’appui.

Crédit : 20th Century Fox

C’est le sempiternel débat qui agite les fans autour de la très discutable fin de Titanic. Un quart de siècle plus tard, beaucoup ne digèrent toujours pas la mort de Jack.

Y avait-il, oui ou non, suffisamment de place sur le radeau pour Jack, aux côtés de Rose ? Pour en avoir le cœur net, James Cameron s’est livré à une expérience scientifique.

Comme le réalisateur ne fait jamais les choses à moitié, il s’est associé avec National Geographic dans le cadre du documentaire Titanic: 25 Years later with James Cameron afin de démontrer si Jack aurait eu une chance de survivre avec Rose.

Plusieurs scénarios possibles

Crédit : 20th Century Fox

Alors que plusieurs reconstitutions du genre ont déjà été réalisées par des fans et scientifiques, il s’agissait de la première pour James Cameron. Le réalisateur d'Avatar s’est donc entouré d’une équipe de scientifiques et de deux cascadeurs pour reprendre les rôles tenus par Kate Winslet et Leonardo DiCaprio.

C’est dans un grand bassin d’eau glacée avec un radeau et un gilet de sauvetage (comme c’est le cas dans le film) que la reconstitution a eu lieu.

James Cameron et son équipe ont alors étudié plusieurs scénarios avant que le réalisateur admette que « hors de l'eau, et aidé par de violents tremblements, il [Jack] aurait pu tenir assez longtemps, plusieurs heures ».

Dans le cas où Jack aurait fait fuir le personnage tentant de faire couler Rose, Jack « aurait pu survivre jusqu'à l'arrivée du canot de sauvetage » s’il était monté sur le radeau avec sa bien-aimée qui lui aurait offert son gilet de sauvetage.

Le réalisateur, passionné de sciences, aurait-il fait une erreur lors du tournage ? « Jack aurait pu vivre, mais il y a beaucoup de variables. Je pense qu'il n'aurait rien fait qui puisse la mettre en péril. Et c'est à 100% dans le caractère du personnage », argumente-il.

Quant à savoir si, après ces expériences fructueuses, James Cameron regrette la fin de Titanic, le réalisateur ne nourrit aucun regret : « Non, il fallait qu'il meure. C'est comme Roméo et Juliette. C'est un film sur l'amour, le sacrifice et la mortalité. L'amour se mesure au sacrifice ».

Le documentaire est disponible sur la chaîne du National Geographic depuis le 5 février.