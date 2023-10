Bruce Willis a perdu sa joie de vivre et ne serait plus capable de parler, selon un proche de l'acteur

Glenn Gordon Caron, le créateur de la série “Clair de lune”, a donné des nouvelles de Bruce Willis, atteint d’une maladie rare. Selon le scénariste, Bruce Willis ne parlerait presque plus et aurait perdu sa joie de vivre.

En mars 2022, la famille de Bruce Willis a partagé une terrible nouvelle : l’acteur est atteint d’une maladie neuro-dégénérative rare et très agressive. Bruce Willis est victime d’aphasie et de démence. Régulièrement, sa famille partage des vidéos et des photos pour donner des nouvelles.

Récemment, Glenn Gordon Caron, le créateur de la série “Clair de lune”, a rendu visite à son ami. Glenn Gordon Caron est le scénariste qui a fait de Bruce Willis une star et les deux amis sont restés très proches. Quand il a appris sa maladie, Glenn Gordon Caron a décidé de venir rendre visite à Bruce Willis tous les mois afin de rester dans sa vie.

Bruce Willis ne parle plus

Dans une interview donnée au New York Post, Glenn Godron Caron a évoqué le déclin de Bruce Willis. Selon lui, l’acteur aurait presque perdu l’usage de la parole.

“Ce qui est tellement hallucinant avec sa maladie, c’est que si vous avez déjà passé du temps avec Bruce Willis, vous savez que personne n’avait plus de joie de vivre que lui. Il aimait la vie et il adorait se réveiller chaque matin pour vivre pleinement sa vie. Savoir que maintenant, il voit cette vie à travers un voile obscur, c’est presque surréaliste”, a expliqué Glenn Gordon Caron.

Depuis son premier diagnostic, Bruce Willis a vu son état de santé s’empirer. Sa capacité à communiquer a fortement diminué et il ne serait plus capable de parler correctement.

“Je pense qu’il me reconnaît, au moins pendant quelques minutes. Mais il ne parle plus. C’était un grand lecteur, il dévorait des livres, chose qu’il ne voulait pas qu’on sache sur lui. Aujourd’hui, il ne lit plus du tout. Toutes ses compétences linguistiques ne lui sont plus accessibles, et pourtant il est toujours Bruce. Quand tu es avec lui, tu sais qu’il est Bruce et tu es reconnaissant qu’il soit là. Mais la joie de vivre a disparu”, regrette Glenn Gordon Caron.

Une triste nouvelle qui montre l’agressivité de la maladie de Bruce Willis.