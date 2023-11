Cette nouvelle vidéo déchirante de Bruce Willis partagée par sa fille bouleverse les internautes

Sur Instagram, Scout, la fille de Bruce Willis, a partagé une nouvelle vidéo. Sur ces images touchantes, on peut voir l’acteur prendre la main de sa fille, l'air ailleurs.

Il y a un an et demi, la famille de Bruce Willis faisait cette annonce tragique : l’acteur souffre d’une dégénérescence fronto-temporale, une maladie grave et incurable qui provoque des difficultés pour parler et se mouvoir, ainsi que des troubles de la mémoire et du comportement.

Depuis, la famille de Bruce Willis continue de donner des nouvelles de l’acteur en postant régulièrement des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux. Avec le temps, l’état de santé de Bruce Willis ne semble malheureusement pas s’arranger.

Ce jeudi 23 novembre, à l’occasion de Thanksgiving aux Etats-Unis, la fille de Bruce Willis, Scout, a publié une nouvelle vidéo sur son compte Instagram. Cette vidéo de quelques secondes partagée en story est rapidement devenue virale. En effet, les internautes ont été bouleversés en voyant l’acteur américain.

Bruce Willis fragilisé

Sur les images, on peut voir Scout tendre la main à son père derrière elle. Les yeux dans le vide, ce dernier lui prend la main, l’air hagard.

Ver a Bruce Willis en este estado me parte el corazón

De verdad espero lo mejor para el y su familia pic.twitter.com/M04uUKvCuG — Juanito Say (@JuanitoSay) November 27, 2023

La vidéo a été relayée sur de nombreux réseaux sociaux et les internautes n’ont pas hésité à commenter ces images. De nombreux messages ont été publiés en soutien à Bruce Willis et sa famille comme : “Ça me brise le coeur, il est l’un de mes acteurs préférés. Prières pour Bruce Willis et sa famille”, “Voir Bruce dans cet état me déchire le coeur”, “Bon sang, dur dur de voir Bruce Willis comme ça” ou encore “Je ne peux pas croire que nous soyons en train de perdre Bruce Willis. Tous mes papas de télé sont vieux ou morts, je ne peux pas le supporter.”