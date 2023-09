Bouleversé, Bruno Guillon raconte la terrible agression qu'il a subi à son domicile avec sa famille

Après avoir été violemment séquestré avec sa famille par quatre cambrioleurs, Bruno Guillon est revenu sur cet événement traumatisant lors de son émission sur Fun Radio.

Hier, nous vous apprenions que l’animateur Bruno Guillon a été victime d’un violent cambriolage à son domicile. En pleine nuit, quatre individus se sont introduits dans sa maison située dans les Yvelines et ont séquestré l’animateur, sa femme et son fils.

Bruno Guillon a été menacé avec une arme de poing tandis que sa compagne a été ligotée et bâillonnée. Les voleurs sont repartis avec des bijoux, des montres et des sacs de luxe.

“J’ai été bouleversé”

Moins de 24 heures après le drame, Bruno Guillon a tenu à s’exprimer sur le traumatisme qu’il a vécu avec sa famille lors de son émission sur Fun Radio ce jeudi matin.

“Je pense que comme tout le monde, vous vous demandez ce qui s’est passé chez moi hier. J’ai été victime d’une agression. J’ai été bouleversé, ma famille aussi mais on est en vie et c’est l’essentiel”, a-t-il affirmé, ému.

Bruno est de retour ce matin. Fun Radio et toutes les équipes pensent fort à lui et à ses proches. pic.twitter.com/KDAkb7MueO — Fun Radio France (@funradio_fr) September 28, 2023

L’animateur a également tenu à remercier toutes les personnes qui lui ont envoyé “des milliers de messages” dont ses proches mais également des auditeurs et des téléspectateurs.

“J’ai retenu deux choses : la première, c’est que l’on est riche que de ses amis. Merci pour tous les messages que vous m’avez fait parvenir. Et la deuxième leçon que je retiens, c’est qu’il faut garder un slip quand on dort, a-t-il plaisanté. On ne sait jamais comment on va être réveillé le matin. J’ai passé une demi-heure avec un pétard sur le front, les mains attachées dans le dos et à poil.”

Selon une première estimation, le préjudice est évalué à près de 100 000 euros. Une enquête a été ouverte pour vol à main armée en bande organisée et séquestration par le parquet de Versailles.