L'animateur Bruno Guillon et sa famille séquestrés en pleine nuit à leur domicile sous la menace d'armes à feu

En pleine nuit, quatre individus se sont introduits dans la maison de Bruno Guillon. Ils ont séquestré l’animateur et sa famille avant de s’emparer de bijoux, montres et sacs de luxe.

Bruno Guillon a vécu un vrai traumatisme la nuit dernière. Alors qu’il se trouvait à son domicile avec sa compagne et son fils, l’animateur de France 2 et Fun Radio a été victime d’un violent cambriolage.

En pleine nuit, quatre individus se sont introduits dans la maison de l’animateur, située dans les Yvelines. Ils sont entrés par la fenêtre d’une chambre d’ami située au rez-de-chaussée de la maison et sont allés jusqu’à la chambre du couple. Là, ils ont menacé Bruno Guillon et sa compagne en pointant une arme de poing sur la tempe de l’animateur. Le couple a été conduit dans la chambre de son fils, un adolescent de 14 ans. La compagne de Bruno Guillon a été ligotée au lit avec des colliers de serrage et bâillonnée. Deux individus surveillaient et menaçaient la famille avec des armes, dont un marteau.

Bruno Guillon séquestré avec sa famille

Les malfaiteurs ont ensuite réclamé les objets de valeur du couple. La femme de Bruno Guillon a été détachée et a conduit les voleurs à un coffre. Ainsi, les malfaiteurs sont repartis avec des bijoux, des montres et des sacs de luxe. Le préjudice est estimé à 80 000 euros.

À 3h40 du matin, Bruno Guillon a prévenu la police. Sur place, les forces de l’ordre ont constaté les faits. Si les victimes ne sont pas blessées, elles sont en état de choc. Une enquête a été ouverte par le parquet de Versailles pour vol à main armée en bande organisée et séquestration. Les suspects sont activement recherchés, bien qu’ils portaient des casquettes, capuches et masques chirurgicaux pour ne pas être identifiés.

Ce matin, Bruno Guillon était évidemment absent de la matinale de Fun Radio et a été remplacé par Christina Guilloton, qui a tenu à lui adresser ses pensées. L’animateur devrait être de retour à l’antenne jeudi matin.