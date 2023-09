Star de Desperate Housewives et Friends, cette actrice a tout perdu et vend désormais des photos intimes pour payer ses factures

Drea de Matteo, connue pour ses rôles dans Les Soprano, Desperate Housewives ou Friends, a vu sa carrière s’éteindre suite à ses prises de position publiques. Pour boucler ses fins de mois, l’actrice n’a pas trouvé d’autres solutions que de se créer un compte OnlyFans.

Drea de Matteo était une actrice célèbre dans les années 2000. Elle a participé à plusieurs séries comme Les Soprano, Desperate Housewives ou encore Friends. Aujourd’hui âgée de 51 ans, Drea de Matteo a vu sa carrière s’effondrer.

Selon l’actrice, l’épidémie de Covid-19 est la cause de tous ses malheurs. Opposée à l’obligation vaccinale, Drea de Matteo a exprimé son opinion publiquement. Malheureusement, cette prise de position a détruit sa carrière puisque de nombreuses portes se sont fermées, son agent l’a laissée tombée, elle a été la risée des médias et a presque perdu sa maison.

“Les choses ont changé au cours des trois dernières années. C’est une période de ma vie où j’aurais dû être plus relaxe. Alors que tout d’un coup, je me retrouve à devoir changer de carrière et trouver de nouvelles choses pour vivre, parce que ma propre industrie pense que je suis, en gros, une sauvage”, a-t-elle confié lors d’une interview accordée à Fox News Digital.

Elle ouvre un compte OnlyFans

Pour boucler ses fins de mois, Drea de Matteo a décidé de se créer un compte OnlyFans. Sur ce site, elle publie des photos suggestives de son corps nu ou en petites tenues. Pour accéder aux images, ses fans peuvent souscrire un abonnement de 15 dollars par mois. Une nouvelle façon de se faire de l’argent que l’actrice assume.

“Je sais que certaines personnes ont dit des choses désagréables à propos de mon adhésion à OnlyFans”, a-t-elle déclaré.

Bien que sa décision ait été contestée, l’actrice espère se faire de l’argent grâce à cette plateforme qui peut rapporter gros. En exemple, l’actrice Bella Thorne a réussi à récolter 1 million de dollars en seulement 24 heures lors de l’ouverture de son compte en 2020.