Cette femme gagne plus de 113 000 euros par mois sur OnlyFans et veut utiliser son argent pour aider les familles pauvres

Rebecca Goodwin est une créatrice de contenus assez populaire sur OnlyFans, où elle gagne plus de 113 000 euros… par mois. Des émoluments dont elle va se servir pour aider les familles pauvres.

Dans le monde merveilleux de OnlyFans, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et beaucoup semblent y trouver leur compte ! C’est le cas de cette Britannique, Rebecca Goodwin, mère célibataire âgée de 28 ans, dont la vie a radicalement changé depuis qu’elle est devenue créatrice de contenus sur la célèbre plateforme en 2019.

“Avant de commencer sur OnlyFans, j’étais endettée de plus de 17 100 euros et j’avais reçu une ordonnance pour rembourser ma banque au plus vite” confiait-elle au média The Independent.

Elle ne pouvait nourrir ses deux filles, aujourd’hui âgées de 11 et 4 ans, que grâce des bons promo de consommation qu’elle collectait.

Ainsi, elle s’est tournée vers l’option OnlyFans dans le désespoir, où elle publie depuis des selfies provocateurs. Et en 10 jours, elle a récolté plus de 1800 euros : “C’était complètement fou” avoue-t-elle.

“Je n’ai jamais gagné autant”

Rapidement, elle commence à gagner plus de 11 400 euros par mois, et aujourd’hui c'est plus de 113 000 euros qu'elle récolte chaque mois. Ses dettes ne sont plus qu’un lointain souvenir et elle investit désormais pour l’avenir de ses deux filles : “Je n’ai jamais gagné autant en un mois avant, maintenant j’ai pu m’acheter une maison et une Porsche”.

Maintenant que sa vie est plus stable et confortable financièrement, elle veut penser à l’avenir de ses enfants, mais pas que ! En effet, au regard de son expérience, elle veut aussi aider les ménages les plus pauvres.

Ainsi, elle a déclaré sur Twitter avoir pour projet d’acheter plusieurs maisons afin de les faire louer à bas prix à des familles pauvres.

“Mon plan est d’acheter 8 propriétés et de les faire louer à des familles à faible revenus. L'une des maisons à louer possède trois étages, avec quatre chambres, trois salles de bain, et un parking pour deux voitures, entièrement meublée, pour 740 euros par mois”

Vous l’avez compris, il s’agira surtout de très belles maisons, et ce pour un loyer battant toute concurrence.

Lorsqu’on lui demande pourquoi elle fait ça, Rebecca Goodwin justifie son geste : “Je me fais déjà assez d’argent sur OnlyFans, je n’ai aucune hypothèque donc les loyers me seront profitables à 100%, à l’exception de l’assurance et de la maintenance, mais ce sont des revenus dont mes enfants vont hériter. Je ne le fais pas pour me faire plus d’argent mais pour investir dans l’avenir de mes enfants”

Les familles pauvres qui profiteront de ces belles maisons seront donc ravies d'apprendre qu'elles contribueront à l'avenir des enfants de leur propriétaire.