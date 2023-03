Cette avocate qui a démissionné pour vendre des vidéos érotiques sur OnlyFans affirme qu'elle est plus heureuse aujourd'hui

Aux États-Unis, une avocate de 27 ans n’a pas hésité à quitter son travail pour devenir créatrice de contenus sur OnlyFans, où elle gagne désormais plus de 50 000 euros par mois.

Il y a un an, Jazmen Jafar exerçait encore le métier d’avocate dans un cabinet. Mais la jeune femme de 27 ans a décidé de tout quitter pour devenir créatrice de contenus érotiques sur OnlyFans.

À voir aussi

La raison ? Elle en avait assez de vivre pour les autres et de suivre la voie tracée par sa famille. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette dernière ne regrette pas sa décision.

Crédit Photo : Jazmen Jafer

Comme le précise le magazine Insider, son poste d’avocate lui rapportait 70 000 euros par an. Depuis qu’elle vend des images érotiques de son corps, Jazmen gagne plus de 50 000 dollars par mois.

Son profil OnlyFans compte près de 1 200 messages et 2 200 vidéos. Mais ce n’est pas tout ! La jeune femme propose aussi des livestreams pour 6,50 euros par mois.

Crédit Photo : Jazmen Jafer

Une décision salvatrice

Jazmen a passé l’examen du barreau pour apaiser sa famille, qui souhait qu’elle poursuive une carrière juridique. Elle a lancé son compte OnlyFans début 2021 avant de rejoindre un cabinet d’avocats quelques mois plus tard. Elle a ensuite travaillé en tant que créatrice de contenu pour augmenter ses revenus et a finalement quitté son job en mars 2022. Sans réelle surprise, ses parents et ses proches n’approuvent pas sa reconversion professionnelle.

Crédit Photo : Jazmen Jafer

De son côté, la principale concernée explique que la plateforme OnlyFans a été un «moyen» de fuir une carrière qui ne lui convenait pas.

«Beaucoup de gens ne se rendent pas compte que beaucoup d'avocats sont malheureux, et on me dit souvent que je suis folle d'avoir quitté un emploi d'avocate pour devenir travailleuse du sexe, mais ce sont seulement les gens qui ont une vision glamour du métier d'avocat qui ne comprennent pas ma décision», a indiqué la Jazmen au site d’information.

L’ancienne avocate veut maintenant défendre les droits des travailleurs du sexe grâce ses compétences juridiques.

«Mon objectif est de briser les stéréotypes qui entourent le travail du sexe et de montrer aux gens qu'il ne s'agit pas d'un dernier recours» a-t-elle déclaré. Pour moi, c'est un premier recours, parce que j'avais un travail bien payé que j'aurais pu garder toute ma vie. J'ai choisi cette voie parce que je voulais la liberté et le bonheur».

Crédit Photo : Jazmen Jafer