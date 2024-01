Dans une déclaration touchante, Inès Reg annonce sa séparation avec Kévin Debonne et redéfinit le divorce

Sur Instagram, Inès Reg a annoncé qu’elle divorçait de Kévin Debonne, son mari depuis six ans. Une annonce faite avec amour, bienveillance et tendresse.

Dimanche 21 janvier, une annonce sur Instagram a fait l’effet d’une bombe pour les fans d’Inès Reg. En effet, la jeune humoriste a annoncé qu’elle divorçait de son mari Kévin Debonne. Et si l’annonce a créé le choc chez ses fans, c’est avant tout parce qu’Inès Reg s’est fait connaître grâce à sa relation, avec cette phrase devenue culte : “C’est quand que tu vas mettre des paillettes dans ma vie Kévin ?”

C’est en partageant cette vidéo en 2019 qu’Inès Reg a percé dans le monde de l’humour. Sa réussite a été fulgurante : elle a rapidement été invitée dans les médias avant d’intégrer la troupe des Enfoirés six mois plus tard. Elle a ensuite écrit son premier spectacle qu’elle a pu jouer sur scène pendant trois ans, partout en France. Il y a quelques jours, nous avons appris qu’elle allait également participer à “Danse avec les stars” sur TF1. Mais ce n’est pas pour sa participation à l’émission de danse que l’humoriste a fait le buzz ce week-end.

“Une nouvelle définition au mot divorce”

En effet, Inès et Kévin ont décidé de divorcer. La jeune femme a fait part de cette décision à ses fans dans une publication sur Instagram. Après six ans d’amour, Inès Reg a décidé de dire au revoir à son mari à travers un message touchant.

“Toi et moi, on a donné une nouvelle définition au mot divorce, a-t-elle rédigé sur le réseau social. C’est s’aimer sans vouloir se faire mal. Se respecter. Se quitter pour ne garder que le meilleur. On s’est aimés. On ne regrette rien. C’est un magique souvenir. On finit de la plus belle des manières. Dire au revoir aux amoureux qu’on a été, à l’endroit où l’on s’est dit oui.”

Cette belle façon de voir les choses a ému de nombreux internautes. Dans une dernière story consacrée à ce sujet, Inès Reg a partagé une vidéo dans laquelle on peut la voir taper dans la main de Kévin, avant de lui faire un dernier câlin, comme un dernier au revoir.