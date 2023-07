Mariés au premier regard : Bruno et Jennifer fous amoureux, ils partagent leurs premières photos en couple

Alors que Bruno et Jennifer, candidats de la saison 6 de Mariés au premier regard, ont officialisé leur récente relation il y a quelques jours, ils ont désormais franchi un nouveau cap. Explications.

Fraîchement séparé d’Alicia, avec qui il s’est marié dans l’émission Mariés au premier regard, Bruno a de nouveau trouvé l’amour. Et pas avec n’importe qui, puisque le candidat est en couple avec la belle Jennifer, issue également de la saison 6 de l’émission culte.

“À la vie à l’amour”

Après avoir créé la polémique en annonçant son idylle, il y a quelques jours, le couple a semble-t-il décidé de se laisser porter par son histoire et surtout, d’ignorer les critiques autour de sa relation. Résultat : ce 10 juillet 2023, Bruno a choisi de célébrer son amour en partageant pour la première fois sur son compte Instagram une photo en compagnie de Jennifer. Sur ce cliché, on découvre le couple en voiture, plus complice que jamais. En légende, Bruno a écrit : “pas besoin d’en dire plus” avec un émoji “infinité”. Un cliché qui a récolté près de 17 000 mentions “j’aime”.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bruno Vieira (@bruno_mapr6)

De son côté, Jennifer a, elle aussi, confirmé leur idylle en partageant une photo d’eux en train de s’enlacer. Elle a également commenté la photo du jeune homme en déclarant sa flamme : “Et puis un jour on s’en fou et ça fait du bien Peu importe de savoir de quoi sera fait demain, ou encore ce que nous réserve l’avenir, à savoir si cela peut être compris de la même façon que nous vivons ces moments , nos moments… Car Dans tout ce que nous pouvons entreprendre, il y aura toujours un risque, bien ou mal, Le seul risque que j’ai envie de prendre c’est celui que je veux partager avec toi. Vivons le moment présent … One Life À la vie à l’amour.”

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jennifer (@jen_lariviere)

L’amour semble donc couler à flot pour les deux tourtereaux. Alors, qu’en pensez-vous ?