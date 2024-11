La vraie raison pour laquelle Ben Affleck est sorti de son silence pour complimenter Jennifer Lopez, malgré leur divorce

Alors que Jennifer Lopez a demandé le divorce avec Ben Affleck en août dernier, l’acteur ne s’est pas privé de faire un éloge à propos de sa futur-ex-femme. On vous en dit plus.

Une (énième) retour du couple Bennifer est-il envisageable ? Inutile de s’enflammer… Alors que Jennifer Lopez et Ben Affleck avaient ravivé la flamme du passé et notamment celle des années 2000, en 2021, pour se retrouver et s’unir par les liens sacrés du mariage en 2022, le duo a surpris tout le monde en annonçant qu’il divorçait. En août 2024, après plusieurs mois de rumeurs, Jennifer Lopez a déposé officiellement une demande de divorce auprès du tribunal supérieur du comté de Los Angeles et aurait indiqué comme date de séparation le 26 avril 2024.

Une histoire qui n’a pas fonctionné et que Jennifer Lopez semble regretter. Une source proche de People avait déclaré : “Elle a fait de son mieux pour que les choses fonctionnent et elle en a le cœur brisé.” Malgré leur séparation, l’actrice, chanteuse et business woman semble retrouver sa joie de vivre et redécouvre les plaisirs du célibat. Début octobre, elle a notamment confié à Interview Magazine :

Maintenant, je suis excitée, quand je me dis que je vais juste être seule (...) Être dans une relation ne me définit pas.



La déclaration de Ben Affleck à propos de Jennifer Lopez

De son côté, Ben Affleck semble lui aussi aller mieux et continue d’encenser sa relation avec Jennifer Lopez. Dans une récente interview pour Entertainment Tonight, l’acteur a applaudi la dernière performance à l’écran de J-Lo, notamment dans son dernier film Unstoppable, qui sortira bientôt en salles. Il a ainsi déclaré :

“Elle est spectaculaire.”

Une belle déclaration qui montre que malgré le divorce qu’ils sont en train de vivre et de surmonter, les ex-amants restent très soudés et complices. Si Ben Affleck ne tarit pas d’éloges pour Jennifer Lopez, c’est également dans son intérêt. Ce dernier fait en effet partie de l’équipe de production du film, aux côtés de son ami Matt Damon.



Selon The Daily Mail, l’acteur serait “déterminé à garder les choses courtoises”. Une source a ajouté :

Ben veut qu'Unstoppable soit un succès majeur et que JLo reçoive autant d'éloges qu'elle le mérite. Ben ne veut pas que leur relation gâche le buzz autour du film et de sa performance. Il veut que le film soit autonome. Il croit vraiment qu'elle a tout déchiré. Ben est un cinéaste, et lui-même lauréat d'un Oscar, il sait ce qui fonctionne, et il a toujours pensé que J-Lo serait incroyable.

Après tout, chacun y trouve son compte !