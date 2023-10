Disparition de Marwan Berreni (Plus belle la vie) : sa famille prend une décision radicale

Nous sommes toujours sans nouvelle du comédien de Plus belle la vie qui n’a plus donné signe de vie depuis le 3 août dernier. Son père aurait pris une décision radicale dans l’affaire.

Marwan Berreni est connu des téléspectateurs de France 3 pour son rôle de Abdel Fedala dans Plus belle la vie. Mais depuis deux mois, le comédien est tristement célèbre. Il a en effet disparu après un accident survenu le 3 août et impliquant son véhicule. Ce jour-là, une jeune femme a été renversée à la sortie d’une boîte de nuit. L’auteur de l’accident a pris la fuite.

D’après les enquêteurs, Marwan Berreni pourrait être impliqué. Cependant, la police n’a trouvé aucune trace du comédien lorsqu’elle s’est rendue à son domicile (il vit dans la région). Depuis, il reste introuvable. Et rien n’y fait. Ni les appels et messages de ses anciens collègues sur les réseaux sociaux, ni ceux de sa famille n'ont eu de l’effet.

Le père de l’acteur pourrait bientôt s’exprimer

Les journalistes du quotidien Saône et Loire continuent de mener l’enquête pour en savoir plus. Le domicile du comédien demeure fermé et ses proches ne souhaitent plus communiquer sur sa disparition.

Dans les colonnes du Parisien, les amis de Marwan Berreni confient : « Nous ne répondons plus […], c’est ce que la famille nous demande ». L’un d’entre eux précise malgré tout que la famille de l’acteur pourrait bientôt prendre la parole.

« Le père de Marwan s’apprête à communiquer prochainement… », révèle encore l’un des témoins. Mourad Berreni avait pourtant déclaré avoir « besoin de silence » début septembre avant de confier être très préoccupé par la disparition de son fils.

Ses parents viennent de lui adresser une lettre parue dans Libération : « Sache que toutes les tempêtes ne viennent pas forcément gâcher notre vie... Tu es unique, tu es formidable, on aime ton rire, on aime ton sourire. Marwan, simplement, nous t'aimons, et croyons en toi ! Reviens ! On a besoin de toi ! ». Cela suffira-t-il à le faire revenir ? L’enquête se poursuit.