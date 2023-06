«Vin et moi sommes comme des frères», coup de théâtre dans la guerre entre Dwayne Johnson et Vin Diesel

Dans une vidéo publiée sur son compte Twitter, The Rock a annoncé avoir fait la paix avec son ancien meilleur ennemi, Vin Diesel, star de la franchise Fast and Furious.

Crédit photo : Universal

Dwayne Johnson et Vin Diesel auraient-ils enterré la hache de guerre ? Durant plusieurs mois, les deux acteurs aux biceps d’acier s’étaient livrés une guéguerre via leurs réseaux sociaux respectifs à coups de moqueries. Mais ça, c’était avant.

Avant que les deux stars se rabibochent pour le bien de la franchise Fast and Furious, dont le dixième volet, Fast X est actuellement au cinéma.

Dans une vidéo de 4 minutes publiée sur son compte Twitter, Dwayne Johnson, chemise hawaïenne sur le dos, s’est expliqué :

« L'été dernier, Vin et moi avons mis tout le passé derrière nous. Nous dirigerons désormais la franchise avec fraternité et détermination - et prendrons toujours soin d'elle, des personnages et des fans que nous aimons. Malgré nos différences, Vin et moi sommes comme des frères depuis des années... On mène en pensant à l'avenir, à ces plans qui sont beaucoup plus grands que nous… »

Hope you’ve got your funderwear on…



HOBBS IS BACK.

And he just got lei’d



Luke Hobbs will be returning to the Fast & Furious franchise.



Your reactions around the world to Hobbs’ return in Fast X have blown us away ?



The next Fast & Furious film you’ll see the… pic.twitter.com/vvtBgTBOnl — Dwayne Johnson (@TheRock) June 1, 2023

Un spin-off Fast and Furious consacré au personnage de Dwayne Johnson

Crédit photo : Universal

La brouille entre Dwayne Johnson et Vin Diesel est déjà de l’histoire ancienne. [spoiler] The Rock fait une apparition rapide comme l’éclair dans une scène post-générique de Fast X, laissant penser que son personnage Luke Hobbs pourrait faire son retour dans le futur de la franchise.

Dans cette vidéo, l’acteur originaire des îles Samoa, en profite pour indiquer qu’il sera la tête d’affiche d’un nouveau spin-off de Fast and Furious centré sur son personnage. Pour l’instant, on ne connaît pas le titre, mais on sait que les événements se dérouleront en marge de ceux de Fast X. Dans cet épisode, Luke Hobbs devrait lui aussi affronter Dante, incarné par Jason Momoa dans Fast X.

The Hollywood Reporter précise que cet épisode était déjà en réflexion depuis quelques temps et qu’il officiera comme un « Fast X 1/2 » de façon à compléter le film avant la sortie de Fast and Furious 11.