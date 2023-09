Cette actrice star de la saga Harry Potter annonce la naissance de son premier enfant

Bonnie Wright, connue pour avoir incarné Ginny Weasley dans la saga Harry Potter, a récemment donné naissance à un petit garçon.

Bonnie Wright est une actrice britannique âgée de 32 ans qui est notamment connue pour avoir incarné Ginny Weasley dans la saga Harry Potter. L’actrice s’est mariée en 2022 avec Andrew Lococo, qu’elle a rencontré deux ans auparavant. Ce mercredi 27 septembre, Bonnie Wright a annoncé une grande nouvelle : le couple a accueilli son premier enfant.

Bonnie Wright a donné naissance à un petit garçon nommé Elio Ocean Wright Lococo le 19 septembre dernier. Toute la petite famille se porte bien.

“Nous sommes tous en bonne santé et heureux. Andrew et moi sommes tellement amoureux de notre soleil. Encore merci à ceux qui nous ont permis d’accueillir Elio à la maison”, a rédigé Bonnie Wright sur le réseau social.

Bonnie Wright est devenue maman

La jeune femme a également tenu à remercier toute l’équipe médicale qui l’a entourée pendant sa grossesse et son accouchement. Elle a cité les sages-femmes, sa doula, son médecin et ses amis qui ont été là pendant et après sa grossesse. Enfin, Bonnie Wright a fini par remercier son mari, qu’elle a qualifié de “papa le plus tendre et aimant”.

Bonnie Wright n’est pas la première star de la saga Harry Potter à agrandir sa famille. Daniel Radcliffe, qui jouait le rôle de Harry Potter, est lui aussi devenu papa pour la première fois en début d’année. C’est aussi le cas de Rupert Grint, qui incarnait Ron Weasley, qui a eu une petite fille en mai 2020. Jessie Cave, qui jouait le rôle de Lavande Brown, est quant à elle maman de quatre enfants. Enfin, Devon Murray, alias Seamus Finnigan, est papa d’un petit garçon.

De nombreuses naissances qui ne font qu’agrandir la grande famille de la saga.