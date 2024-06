Justin Timberlake arrêté en état d'ivresse, la réaction du policier choque les internautes

Justin Timberlake s'est fait arrêter la nuit dernière alors qu'il conduisait sous l'emprise de l'alcool.

C'est un fait divers qui fait grand bruit dans la presse people américaine.

Le chanteur et acteur Justin Timberlake a été arrêté ce mardi 18 juin, alors qu'il circulait en état d'ébriété au volant de sa voiture.

Les faits ont eu lieu peu après minuit dans la très huppée région des Hamptons, dans l'État de New York, où de nombreuses personnalités possèdent des résidences secondaires. Au-delà de l'arrestation de la star mondiale, âgée de 43 ans, c'est surtout un autre détail plutôt insolite qui a beaucoup fait parler outre-Atlantique. Aussi incroyable que cela puisse paraître, le policier ayant procédé au contrôle ne savait pas à qui il avait affaire. Ce qui a surpris, pour ne pas dire choqué, bon nombre d'Américains.

Crédit photo : @barstoolbackstage

Un policier arrête Justin Timberlake, sans savoir qu'il s'agit d'une star internationale

Plusieurs médias locaux ont en effet rapporté que l'agent de police ne connaissait pas Justin Timberlake et qu'il ne l'avait, par conséquent, pas reconnu.

Selon plusieurs sources, le chanteur aurait ainsi glissé au policier que cette arrestation allait « ruiner (sa) tournée », ce qui a surpris l'intéressé. Si l'on en croit les informations du site Splash News, cet agent était « si jeune qu'il ne savait même pas » qui était Justin Timberlake. Cette même source précise que la star n'a opposé aucune résistance, se montrant même « gentlemen » avec la police.

Engagé actuellement sur une nouvelle tournée, qu'il doit poursuivre la semaine prochaine à New York, le chanteur venait de griller un panneau stop dans la ville de Sag Harbor, lorsqu'il a été appréhendé par le policier. Il venait de passer la soirée dans un bar avec des amis et regagnait son hôtel, au volant d'une BMW grise.

Crédit photo : iStock

Manifestement dans un état second, l'inoubliable interprète de « Sexy Back », avait les yeux vitreux et sentait l'alcool. Après avoir refusé de se soumettre au test d'alcoolémie, comme le lui autorise la loi, il a donc été arrêté puis inculpé pour conduite en état d'ivresse, selon le New York Post.

Si Justin Timberlake risque, en théorie, jusqu'à un an de prison pour ce délit routier, le célèbre quotidien new yorkais précise néanmoins qu'il ne devrait pas purger une telle peine. N'ayant pas de casier judiciaire, le chanteur devrait, selon toute vraisemblance, écoper d'une simple amende de 500 dollars (465 euros environ), à laquelle devrait s'ajouter une suspension de permis de 3 mois, valable uniquement dans l'État de New York.

Une erreur sans conséquences donc pour le mari de Jessica Biel, qui a peut-être même gagné un nouveau fan.