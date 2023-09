Cette photo de Jade Hallyday en maillot de bain choque les fans de Johnny, ils s'en prennent à Laeticia

Du haut de ses 19 ans, Jade Hallyday a bien grandi et s’affiche souvent sur Instagram en maillot de bain. Une exposition qui n’est pas du goût des fans du rockeur, à tel point qu’ils s’en prennent à l’éducation donnée par Laeticia.

Quand on voit nos enfants grandir, il faut se faire l’idée qu’ils ne sont plus des enfants et qu’ils doivent affronter la dureté du monde extérieur par eux-mêmes. Avec les réseaux sociaux, le monde extérieur a plus d’accès sur nos vies et peut se permettre de commenter nos moindres faits et gestes !

Si Jade Hallyday se fait discrète sur sa vie, elle n’hésite jamais à publier des photos d’elle sur Instagram. Très souvent, la fille adoptive de Johnny et Laeticia Hallyday se montre en maillot de bain ou en tenue légère, ce qui ne manque pas de susciter de vives réactions.

Âgée de 19 ans, Jade est une jeune femme tout ce qu’il y a de plus normal. Cependant, certaines personnes remettent en question l’éducation qu’elle a pu recevoir car selon elles, se montrer aussi peu vêtue sur les réseaux sociaux ne devrait pas être tolérable. Il y a quelques semaines, on la voyait faire un doigt d’honneur sur une photo festive où elle était avec sa mère et sa soeur Joy.

Doigt d’honneur et maillot de bain, la provoc de trop ?

Sa dernière publication où l’on voit Jade Hallyday poser en maillot de bain blanc, devant le mur blanc d’une maison, n’a rien arrangé. Les fans de Johnny Hallyday dénoncent un manque de classe et d’élégance de se mettre “toujours à poil”.

Des commentaires interpellent même Laeticia : “En tant que mère, je serai inquiète” ou encore “Je ne comprends pas comment sa mère peut la laisser faire ce type de photos pas très respectueux.”

Au mois de mars dernier, Laeticia Hallyday s’était déjà exprimée concernant ces remarques et avait jugé le danger des réseaux sociaux face auxquels elle tente de protéger ses enfants. S’il faut s’inquiéter des gens qui ont un problème avec les maillots de bain, il ne vaudrait mieux pas les croiser à la plage.