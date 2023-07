Charlotte Gainsbourg en larmes, elle livre un discours émouvant aux obsèques de Jane Birkin

Les obsèques de Jane Birkin ont eu lieu ce lundi 24 juillet, à l’église Saint-Roch à Paris. Pendant la cérémonie, ses filles Charlotte et Lou ont tenu à lui rendre hommage à travers deux discours émouvants.

Jane Birkin est décédée le 16 juillet dernier à l’âge de 76 ans. Ses obsèques ont eu lieu ce lundi 24 juillet à l’église Saint-Roch, à Paris. Si la cérémonie était réservée aux proches de Jane Birkin, un écran géant a retransmis les obsèques au public très attaché à cette icône.

Les deux filles de Jane Birkin, Charlotte Gainsbourg et Lou Doillon, étaient présentes et ont tenu à porter le cercueil de leur mère à son entrée dans l’église. Puis, elles ont toutes les deux délivré un discours poignants pour rendre hommage à leur maman.

“Je me retrouve orpheline”

Charlotte Gainsbourg a pris la parole et a déclaré avec une vive émotion : “Je remercie mon père d’avoir tant aimé ma mère et je remercie ma mère de l’avoir tant aimé aussi. Je me retrouve orpheline. Je vois toutes vos âmes en peine sans elle, je vois déjà le vide qu’elle nous laisse. C’est ma maman, votre maman, votre Jane”, a-t-elle déclaré.

Charlotte Gainsbourg a ensuite cité les paroles de la chanson “Jane B” : “Yeux bleus / Cheveux châtains / Jane B. / Anglaise / De sexe féminin / Âge : entre vingt et vingt et un” avant de conclure : “Yeux bleus / Cheveux châtains / Jane B. / Tu dors au bord du chemin / Une fleur, deux sons / À la main”.

Crédit photo : SIPA

Lou Doillon, la fille cadette de Jane Birkin, a également tenu à s’exprimer. Elle a énoncé un discours riche en anecdotes afin de retracer le parcours de sa mère.

“Il y a toi qui compte les fourmis qui cavalent le long de ta jambe sur la plage avec Jacques Perrin avant de suivre les boat people. Il y a toi qui me fout la trouille en partant à Sarajevo sous les bombes parce que tu dis que j’aurai honte plus tard que ma mère n’ait rien fait. Il y a le diamant que tu as balancé par inadvertance, dans une boîte de Lexo dans la poubelle de ta chambre, et qu’on retrouve des années plus tard dans ta chambre en Bretagne car t’avais oublié de vider les poubelles. Maman, merci pour toutes ces aventures, merci de ne pas avoir été ordinaire, raisonnable ou docile. Ce monde de demain, bien paisible et raisonné, ça m’emmerde déjà”, a-t-elle conclu sous les applaudissements.

Suite à cette cérémonie, Jane Birkin a été inhumée au cimetière de Montparnasse.