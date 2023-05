Mort de Tina Turner : effondrées, ces stars lui rendent hommage avec des discours touchants

Ce mercredi 24 mai, la chanteuse internationale Tina Turner est décédée. Suite à cette annonce tragique, de nombreuses célébrités lui ont rendu hommage. Zoom.

C’est une triste nouvelle pour le monde de la musique. La chanteuse Tina Turner est décédée ce 24 mai 2023, des suites de longues années de maladie, à l’âge de 83 ans. Dans un communiqué, le porte-parole de la chanteuse a déclaré : “Tina Turner est morte paisiblement chez elle à Küsnacht en Suisse des suites d'une longue maladie. C'est avec une grande tristesse que nous annonçons la mort de Tina Turner. Elle laisse derrière elle sa plus grande œuvre : sa musique. Avec sa musique et sa passion sans limites pour la vie, elle a enchanté des millions de fans à travers le monde et a inspiré les stars de demain.”

L’hommage des stars

Connue pour ses titres River Deep Mountain High, The Best et What's Love Got To Do With It, Tina Turner aura marqué le monde de la musique et ses chansons perdureront. Suite à cette annonce tragique, de nombreuses stars ont rendu hommage à l’artiste.

La chanteuse Beyoncé a partagé sur Instagram une photo d’elle sur scène en compagnie de Tina Turner. Elle a écrit comme légende : "Ma reine bien-aimée. Je t'aime infiniment. Je suis tellement reconnaissante de ton inspiration et de toutes les voies que tu as tracées. Tu es la force et résilience. Tu es l'incarnation du pouvoir et de la passion. Nous sommes tous très chanceux d'avoir été témoins de ta gentillesse et de ton bel esprit qui resteront à jamais. Merci pour tout ce que tu as fait."

Beyoncé dedicates a special message to Ms. Tina Turner. ?#RestInPeaceTinaTurner pic.twitter.com/z1uWndOS3N — BEYONCÉ LEGION (@BeyLegion) May 24, 2023

“Tina était remarquable"

L’actrice, Angela Bassett, a elle aussi, tenu à rendre hommage à la star : “Comment pouvons-nous dire adieu à une femme qui a reconnu sa douleur et son traumatisme et l'a utilisé comme un moyen d'aider à changer le monde ? Grâce à son courage de raconter son histoire, son engagement à garder le cap dans sa vie, peu importe le sacrifice, et sa détermination à se tailler une place dans le rock and roll pour elle-même et pour les autres qui lui ressemblent, Tina Turner a montré aux autres qui vivaient dans la peur à quoi devrait ressembler un bel avenir rempli d'amour, de compassion et de liberté", a-t-elle déclaré.

Même le président des États-Unis, Joe Biden, a partagé un communiqué en déplorant cette "nouvelle incroyablement triste". Il a déclaré : "En plus d'être un talent unique dans une génération qui a changé à jamais la musique américaine, la force personnelle de Tina était remarquable".

Le mannequin Naomi Campbell a aussi partagé un message touchant sur la Toile. Elle a écrit : “ L’impact que vous nous avez laissé de force, de persévérance, de conduite et de ne pas abandonner vos rêves. Puissiez-vous voler haut. Légende pour toujours.”

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dr Naomi Campbell (@naomi)

Quant à Mick Jagger, il a déclaré : “Je suis tellement attristé par le décès de ma merveilleuse amie Tina Turner. Elle était vraiment une artiste et chanteuse très talentueuse. Elle était inspirante, chaleureuse, drôle et généreuse. Elle m’a tellement aidé quand j’étais jeune et je ne l’oublierai jamais, peut-on lire sous une série de clichés.”

Il n’y a pas de doute, Tina Turner aura marqué plusieurs générations et continuera de le faire au fil des années. Grâce à la musique, les artistes ne meurent jamais.