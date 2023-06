Invité dans l’émission «Chez Jordan», le collectionneur d’objets anciens Pierre-Jean Chalençon s’est confié sur son salaire dans l’émission «Affaire conclue» diffusée sur France 2.

Mardi 13 juin, l’émission «Chez Jordan» recevait Pierre-Jean Chalençon, un collectionneur d’objets lié à Napoléon Ier qui a travaillé comme acheteur dans l’émission «Affaire conclue» en 2017 et 2020. Un show télévisé qui passionne les téléspectateurs depuis cinq ans grâce à ses animateurs hauts en couleurs.

Crédit Photo : C8 / capture d'écran YouTube

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce dernier garde un très mauvais souvenir de ces trois années passées sur France 2. La raison ? Le salaire, pardi ! En effet, le marchand d’art a expliqué qu’il ne gagnait «rien» lorsque Jordan De Luxe lui a posé une question concernant sa rémunération.

«On n'avait pas de salaire. À l'époque où l'on a commencé, on était payé 500 euros hors taxe pour une journée de tournage qui comptait quatre émissions. Puis, on est montés à six émissions», indiqué Pierre-Jean Chalençon au présentateur.

Avant d’ajouter : «À la fin, au bout de trois, quatre ans, on était payé 1.500 euros la journée de tournage».

Crédit Photo : Pierre-Jean Chalençon / Instagram

«Je perdais de l’argent»

Finalement, celui qui a rejoint l’antenne de RTL a réussi à gagner 15 000 euros par mois. Le hic ? Cette somme n’était pas nette, a expliqué le principal intéressé.

Ce dernier a rappelé que son rôle dans l’émission présentée par Sophie Davant consistait à acheter des objets : «Il ne faut pas oublier que moi j’étais marchand. Je perdais de l’argent».

Le quinquagénaire a notamment été questionné sur la valeur de son patrimoine économique : «C’est très embêtant, tu achètes une voiture, on connaît son prix, sa valeur marchande. Mais, combien ça vaut un cheveu de Napoléon ? C’est ça le problème».

Sans réelle surprise, Jordan De Luxe s’est empressé d’en savoir plus en proposant le montant de 10 millions d’euros : «Peut-être moins, peut-être plus», a répondu Pierre-Jean Chalençon.

Depuis sa première diffusion, l’émission phare de France Télévision rencontre un beau succès sur la chaîne. En effet, les audiences sont au rendez-vous (entre 1 et 2 millions de téléspectateurs). À noter que la présentatrice Sophie Davant a quitté l’émission. Elle a été remplacée par Julie Vignali.