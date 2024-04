“Je suis à un âge où l'on compte ses jours” : Le discours de Line Renaud sur sa fin de vie bouleverse les Français

Lors d’une émission diffusée sur France 2 le 23 mars dernier afin célébrer les 30 ans du Sidaction et clôturer la collecte de fonds annuelle, Line Renaud a tenu un discours poignant sur la fin de sa vie.

Chaque année, l’association du Sidaction organise une grande collecte de fonds pour aider les personnes atteintes du Sida. Pour célébrer les 30 ans de l’événement et clôturer cette collecte annuelle, un grand gala a été organisé lors d’une émission diffusée sur France 2 le samedi 23 mars dernier.

Line Renaud, la marraine de l’événement, était présente pour l’occasion, entourée de nombreux artistes. Pour clôturer la soirée, Line Renaud a tenu à adresser un message face caméra afin de remercier toutes les personnes qui ont apporté leur contribution à la collecte de fonds.

“La soirée se termine, mais pas le combat. Chaque année, depuis 30 ans, vous accomplissez des miracles, vous, les artistes qui chantez de tout votre coeur, vous, mes amis, devant votre téléviseur, qui faites le 110, qui nous soutenez. Ma gratitude est absolument infinie. J’adresse aussi toutes mes pensées aux femmes et aux hommes qui, dans les laboratoires, dans les associations et sur le terrain, consacrent chaque jour leur vie à la lutte contre le Sida. Vous formez une armée du cœur, cet élan de solidarité me bouleverse”, a-t-elle affirmé.

“Je suis sereine”

Par la suite, Line Renaud a tenu à délivrer un message plus personnel. Les larmes aux yeux, elle a tenu un discours qui a bouleversé de nombreux téléspectateurs.

“Je suis à un âge, je vais bientôt avoir 96 ans, où l’on compte ses jours, a-t-elle confié. Pourtant, je suis sereine car je sais que demain, vous prendrez ma suite, jusqu’à la victoire finale. C’est le combat de ma vie mais c’est aussi le vôtre, depuis toutes ces années. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous aime du fond du cœur.”

Des propos touchants qui font écho au combat mené par Line Renaud depuis plusieurs années en faveur de l’euthanasie et du droit à mourir dignement. Pour rappel, la nonagénaire fait partie des personnalités publiques qui militent pour cette cause et elle s’est déjà exprimée plusieurs fois à ce sujet, abordant sa propre fin de vie.