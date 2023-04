« Il faut que tout ça soit joyeux. J'ai envie de laisser une image apaisante », Line Renaud se confie sur la fin de vie

Prochainement à l’affiche d’un téléfilm sur la fin de vie, l’actrice en a profité pour rappeler son engagement en faveur de l’euthanasie.

Crédit : Georges Biard/ Wikipedia

« Il faut que tout ça soit joyeux. J'ai envie de laisser une image apaisante. Mes amis souhaitent que je parte sans souffrir », rappelle Line Renaud dans un entretien avec Paris Match.

La comédienne de 94 ans et acolyte de Dany Boon au cinéma s’est toujours battue pour légaliser l’aide à mourir dans la dignité. Avant de la retrouver dans un téléfilm qui sera diffusé en mai prochain sur ce thème, Line Renaud avait signé, en août 2022, une tribune dans Le Journal du Dimanche appelant à légaliser l’euthanasie.

Lors de sa rencontre avec le président Emmanuel Macron un mois plus tard, la comédienne avait « convaincu » le chef de l’État : « le président m'a fait comprendre que cela se ferait », expliquait-elle au micro de RTL.

@linerenaud sur le débat de la fin de vie :"Oui j'ai convaincu @EmmanuelMacron". Ce matin, la comédienne était l'invitée exceptionnelle d'@amandine_begot et @Stephbou08 à l'occasion de la sortie du film #UneBelleCourse au cinéma le 21 septembre. pic.twitter.com/T7OjV84RNW — RTL France (@RTLFrance) September 14, 2022

« J'aime les gens, je n'aime pas les voir souffrir. C'est pour cela que je me battrai »

Crédit : Ludovic Marin/ Pool/ SIPA

Dans l’entretien publié cette semaine, Line Renaud a par ailleurs évoqué sa propre relation à la fin de vie. « Dans mon lit avec mon chien Pirate à côté de moi... s'il est encore en vie ! Je le caresserai, je lui demanderai de venir plus près de moi et il viendra plus près. Je serai entourée de tous mes proches, avec qui je parlerai ».

Pour l’actrice, hors de question de subir un traumatisme et de le faire vivre à ses proches, elle qui a vu certains d’entre eux mourir « dans d'atroces souffrances ».

« J'aime les gens, je n'aime pas voir souffrir les gens. C'est insupportable, c'est pour cela que je me battrai », affirmait-elle à la radio. Quitte à être dans l'illégalité : « Si la souffrance arrive, je contournerai la loi ! C'est décidé : sans loi, je mourrai en résistante ».

En attendant de la découvrir dans cette production télé qui lui tient à cœur, Line Renaud déclare tout son amour à la vie. « J'aime la vie et elle me le rend. [...] Et je n'ai pas l'intention de tirer ma révérence de sitôt ! ».

En septembre dernier, le Comité Consultatif national d'éthique (CCNE) acceptait la possibilité d’une aide « active » à mourir très encadrée, en France.