“Je suis revenu de l'enfer” : Jamie Foxx sort du silence après son hospitalisation

Hospitalisé plusieurs semaines pour une raison inconnue, Jamie Foxx a fait sa première apparition médiatique ce week-end et s’est confié sur son état de santé qui a beaucoup inquiété.

Une “complication médicale” ! C’est tout ce que l’on savait de l’hospitalisation en urgence de Jamie Foxx, au mois d’avril, alors qu’il était en plein tournage pour un film Netflix. Pendant des semaines, le flou était total concernant l’état de santé de l’acteur, alors que sa famille restait très évasive et se préparait même au pire, invitant les gens à prier.

Crédit photo : AP

Mais les fans de l’acteur peuvent enfin souffler puisque Jamie Foxx est sorti de l’hôpital. Il a lui-même tenu à donner de ses nouvelles dans la nuit du vendredi 21 au samedi 22 juillet, dans une vidéo publiée sur Instagram.

Il s’agit là de sa première apparition médiatique depuis son hospitalisation ! Et Jamie Foxx n’y va pas par quatre chemins à propos de son hospitalisation. Sans pour autant donner de détails médicaux, il concède être “revenu de l’enfer”.

“Certains ont dit que j’étais devenu aveugle”

“Certains ont dit que j’étais devenu aveugle, mais comme vous pouvez le voir, mes yeux fonctionnent parfaitement”, souligne-t-il avec humour, en louchant d’un seul oeil, pour répondre aux rumeurs sur son état de santé.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jamie Foxx (@iamjamiefoxx)

Après la petite pointe d’humour, il admet avoir traversé une période très compliqué : “J’ai vécu un enfer et j’en suis revenu, et ma guérison n’a pas non plus été exempte d’obstacles”, confie-t-il, en remerciant ses fans pour leur soutien et sa famille pour sa discrétion.

“Je ne voulais pas que vous me voyiez avec des tubes sortant du corps et essayiez de déterminer si j’allais m’en sortir.”, dit-il pour expliquer le peu d’informations sorties lors de son hospitalisation. Il ajoute ensuite : “Mais je reviens et je suis capable de travailler”.

Oscarisé en tant que meilleur acteur pour son rôle dans “Ray”, Jamie Foxx tournait récemment un film Netflix, intitulé Back In Action, avec Cameron Diaz. Il faut dire que le titre de ce nouveau film prend désormais tout son sens avec le retour en forme de l’acteur.