Jordy, l'enfant-star des années 1990, vient d'avoir 36 ans et il a bien changé !

L’enfant-chanteur le plus célèbre des années 1990 n’est plus un bébé et il a bien grandi. Ce week-end, Jordy a fêté ses 36 ans et il est presque méconnaissable.

En 1992, Jordy est devenu un enfant star. Alors qu’il n’avait que quatre ans, le natif de Saint-Germain-en-Laye a été propulsé sur le devant de la scène française avec son titre Dur dur d’être bébé ! Cette chanson s’est classée première du Top 50 durant quinze semaines et s’est vendue à six millions d’exemplaires.

La vie de Jordy a changé du tout au tout, son succès lui permettant également de s’exporter à l'international, notamment en Asie où il a connu une franche réussite. Pourtant, trois ans plus tard, la carrière de Jordy ralentit pour finalement s’arrêter.

En 2005, alors âgé de 17 ans, Jordy fait son retour à la télévision dans l’émission La Ferme Célébrités 2 qu’il remporte. Un an plus tard, il publie sa biographie Je ne suis plus un bébé dans lequel il raconte que son père a dépensé tous les bénéfices qu’il avait gagné en chantant.

Jordy a fêté ses 36 ans ce week-end, à quoi ressemble-t-il aujourd’hui ?

Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts pour Jordy. Ce dernier a remporté son procès qui l’opposait à son ancienne maison de disques, CBS Records, et reçu 820 000 euros de dommages et intérêts.

Mais c’est surtout du côté privé que Jordy semble le plus épanoui. L’ancien chanteur-star est devenu papa pour la première fois en 2017 avec sa compagne de longue date. Le couple a accueilli un deuxième enfant en 2020 et partage souvent des photos de son quotidien sur les réseaux sociaux.

C’est d’ailleurs sur les réseaux sociaux que l’on a pu découvrir des photos récentes de Jordy. Ce week-end, le père de famille fêtait ses 36 ans, l’occasion d’observer à quel point le bébé des années 1990 a bien changé.

Crédit photo : mlestrat/ Instagram

Crédit photo : mlestrat/ Instagram