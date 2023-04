Top 50 des meilleures chansons françaises

Vous voulez refaireunevieille playlist que vous passez tout le temps ? Voici un top des 50 meilleures chansons françaises.

La chanson française : une histoire de mots

Un guitariste sur scène Credit : Pro2sound

La chanson française est aussi riche que diversifiée. Elle est parfois rock, parfois pop, parfois populaire, et parfois atypique. Lorsqu’il est question de musique, il est toujours plus facile de faire des catégories. Mais, lorsqu’il est question de chanson française, cela peut paraître étrange, mais il est compliqué de la catégoriser. D’ailleurs, il est possible d’affirmer que la chanson française est un genre à part entière.

La particularité de la chanson française est qu’elle est écrite dans la langue française. Les meilleurs morceaux et les meilleures chansons faisant partie de ce genre très particulier sont semblables à de la poésie. Ce sont des paroles qui ont bercé notre enfance, notre jeunesse, et que nous connaissons par cœur.

Chaque morceau, chaque chanson raconte une histoire, et elle n’est pas toujours la même. En effet, selon le chanteur ou l’interprète, les thèmes abordés sont différents. Les tournures de phrase dans les paroles sont loin d’être similaires. Par exemple, si vous prenez deux monuments de la chanson française, à savoir Charles AznavouretSerge Gainsbourg, vous aurez du mal à leur trouver des similitudes. Bien sûr, nous pourrions mettre cela sur le compte des nombreuses années qui séparent ces deux artistes. Mais, ce n’est pas tout.

Si vous écoutez les paroles d’une chanson de Gainsbourg et une autre d’Aznavour, vous ressentirez la même chose : une émotion. Entre « J’avoue, j’en ai bavé pas vous, mon amour » et « Je vous parle d’un tempsque les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître », il existe un monde, et pourtant, ces paroles ont le même impact. À l’écoute seulement des premiers mots, la chanson semble nous parler et c’est comme si c’était directement à nous que le chanteur s’adressait. Comme quoi, dans la chanson française, la musique est une question d’émotion.

Le secret du succès de la chanson française

Un guitariste vérifiant le son de sa guitare Credit : Nutthaseth Vanchaichana

Alors, dans la chanson française, qu’est-ce qui fait le succès d’un morceau ? Est-ce la musique ou les paroles ? Il faut savoir que les artistes ne sont pas uniquement ceux que vous voyez sur scène. Les paroles viennent d’un auteur (parolier), la musique de quelqu’un d’autre, les arrangements d’un autre artiste, sans oublier la production et l’enregistrement. De ce fait, un titre peut avoir été « construit » par plusieurs artistes, bien que le chanteur soit en ligne de mire. Ainsi, il serait juste de dire que ce qui fait le succès d’une chanson est le travail combiné de tous ces artistes. Chanteur ou non, poète ou non, musicien ou non, chaque personne ayant contribué au succès d’un grand morceau de la chanson française mérite le titre d’artiste.

Au fil des années, la chanson française a traversé les frontières de la France. Il est notamment possible de citer Édith Piaf, dont les morceaux passaient à la radio américaine il y a déjà des décennies. La même Édith Piaf qui, bien qu’originaire de France, faisait partie à un moment des « top charts » en Belgique. Il était impossible d’allumer une radio sans entendre un titre d’Édith Piaf. Tout cela pour dire que la chanson française est l’une des choses qui a été les plus exportées dans le monde, et ce, plusieurs années durant.

La sortie d’un album est-elle toujours considérée comme jour de fête ? Pas forcément. Il faut savoir qu’un album est constitué de plusieurs titres. Comme il a été susmentionné, la chanson française n’est pas réellement catégorisée. De ce fait, il n’est pas rare qu’un titre ou deux ne passent pas auprès du public.

Toujours est-il que, même dans une chanson « ratée », il est possible de retrouver une certaine émotion. Et des paris gagnants, l’histoire de la chanson française en a connu énormément.

Prenons l’exemple de la chanson « Annie aime les sucettes », sortie en 1967 et interprétée par France Gall et Serge Gainsbourg. Il n’est pas sans savoir que Serge Gainsbourg était un chanteur ayant énormément fait parler de lui. Au cours de sa vie teintée de flashs d’appareils photo, il était énormément porté sur la provocation, sur les paroles crues. C’est notamment le cas avec « Annie aime les sucettes ». Le clip vidéo de cette chanson montre une France Gall habillée en petite fille et un Serge Gainsbourg au regard pervers. Une chanson presque ingénue, au premier abord, mais dont le sens caché a fait couler beaucoup d’encre. Malgré tout, si l’on conjugue cette chanson au présent, il serait impossible de ne pas la considérer comme un chef-d’œuvre de la chanson française. Tout cela prouve la force des paroles et des mots utilisés dans la chanson française.

Top 50 des meilleures chansons françaises

Un joueur de guitare électrique sur scène Credit : Brothers_Art

Les meilleurs chanteurs français ont-ils écrit les meilleures chansons ? Et les meilleures chansons françaises ont-elles été chantées par les meilleurs chanteurs ? Il serait difficile de répondre, surtout lorsque l’histoire de la chanson française a été écrite par des Jean-Jacques Goldman, des Jacques Brel et des Charles Aznavour.

D’excellents performers ? L’affirmer serait mentir. Des compositeurs et des auteurs de légende ? Assurément! Il n’y a qu’à voir comment ces artistes chantent l’amour ou la tristesse, comment ils retranscrivent ces émotions complexes à travers des paroles profondes qui ont su traverser les années.

La chanson française a su mettre de côté les fioritures vocales des chanteurs, et s’est énormément concentrée sur les paroles. En effet, les goûts et les couleurs ne se discutent pas, surtout en musique. En dépit de tout cela, voici un classement nonexhaustif des 50 meilleurs morceaux qui ont fait l’histoire de la chanson française, à télécharger ou à écouter en streaming. L’ordre des chansons ne signifie en aucun cas que la première listée est meilleure que la dernière :

Ne me quitte pas, sortie en 1988 – Jacques Brel ; Mistral gagnant, sortie en 1985 – Renaud ; Amsterdam (version live), sortie en 1988 – Jacques Brel ; Ces gens-là, sortie en 1988 – Jacques Brel ; La nuit je mens, sortie en 1998– Alain Bashung ; Avec le temps, sortie en 1989– Léo Ferré ; La Bohème, sortie en 1965 – Charles Aznavour ; Hymne à l’amour, sortie en 1950 – Édith Piaf ; Le Sud, sortie en 2001 – Nino Ferrer ; Le vent nous portera, sortie en 2001– Noir Désir ; La chanson des vieux amants, sortie en 1967 – Jacques Brel ; L’Aigle noir (version live), sortie en 2002 – Barbara ; Je suis venu te dire que je m’en vais, sortie en 1999– Serge Gainsbourg ; Quand on n’a que l’amour, sortie en 1988 – Jacques Brel ; La Corrida, sortie en 2007 – Francis Cabrel ; Le Déserteur, sortie en 1956 – Boris Vian ; La Javanaise, sortie en 1963 – Serge Gainsbourg ; Tous les cris les S.O.S., sortie en 1985 – Daniel Balavoine ; La Vie en rose, sortie en 1949 – Édith Piaf ; Les Passantes, sortie en 1991 – Georges Brassens ; Dis, quand reviendras-tu ? , sortie en 1998 – Barbara ; La Chanson de Prévert, sortie en 1990– Serge Gainsbourg ; Non je ne regrette rien, sortie en 1960 – Édith Piaf ; La Mauvaise Réputation, sortie en 2001 – Georges Brassens ; Mon Vieux, sortie en 2003 – Daniel Guichard ; Supplique pour être enterré à la plage de Sète, sortie en 1991 – Georges Brassens ; S.O.S. d’un terrien en détresse, sortie en 1978 – Daniel Balavoine ; Le Paradis blanc, sortie en 1997– Michel Berger ; Hexagone, sortie en 1975 – Renaud ; Des armes, sortie en 2001– Georges Brassens et Dorothy Donegan ; Manu, sortie en 1986 – Renaud ; La Foule, sortie en 1958 – Édith Piaf ; Variations sur Marilou, sortie en 1994 – Serge Gainsbourg ; Puisque tu pars, sortie en 1996 – Jean-Jacques Goldman ; Emmenez-moi, sortie en 1994 – Charles Aznavour ; Initials B.B., sortie en 1968 – Serge Gainsbourg ; Comme ils disent, sortie en 1994 – Charles Aznavour ; La Valse à mille temps, sortie en 1988 – Jacques Brel ; Comme un boomerang, sortie en 2011 – Serge Gainsbourg ; Morgane de toi, sortie en 1983 – Renaud ; Ballade de Melody Nelson, sortie en 1999– Serge Gainsbourg ; Foule sentimentale, sortie en 1993 – Alain Souchon ; Göttingen, sortie en 1965 – Barbara ; Comme d’habitude, sortie en 1997 – Claude François ; Le Bal des Laze, sortie en 1968 – Michel Polnareff ; La Montagne, sortie en 1992 – Jean Ferrat ; Le Plat Pays, sortie en 1988 – Jacques Brel ; Que serais-je sans toi , sortie en 1992 – Jean Ferrat ; L’Homme pressé, sortie en 1996 – Noir Désir ; Les Dingues et les Paumés, sortie en 1982 – Hubert-Félix Thiéfaine.

Vous avez remarqué que les morceaux de cette liste font en majorité partie du siècle précédent ? La cause en est l’impact socioculturel qu’ils ont eu de leur sortie jusqu’à présent. Mais, aujourd’hui encore, la biographie de la chanson française continue à s’écrire. Des chanteurs plus actuels comme Aya Nakamura, Stromae, Orelsan et Nekfeu commencent à asseoir leur légende en s’exportant dans le monde entier.