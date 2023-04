Jenifer prend une lourde décision et change de nom, voici comment elle s'appellera désormais

La chanteuse Jenifer a pris une décision pour sa carrière. Elle ne s’appelera plus Jenifer Bartoli. On vous explique.

Depuis 2001, année de participation de Jenifer à la Star Academy, la chanteuse a vu sa vie totalement changer. Bien qu’elle se soit toujours appelée Jenifer Bartoli, de son nom complet, et Jenifer pour son nom de scène, la star a décidé d’opérer un changement. Mais rassurez-vous, il s’agit de sa vie privée et non de celle d’artiste.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jenifer (@jeniferofficiel)

À voir aussi

Une nouvelle étape

Comme le précise le média Closer, Jenifer a choisi de changer son nom. Mariée depuis août 2019 au restaurateur Ambroise Fieschi, Jenifer a décidé de porter le nom de son époux, Fieschi. Exit donc Jenifer Bartoli et bonjour Jenifer Fieschi. La raison ? La star souhaiterait porter le même nom que son mari et que son troisième fils, Juvanni. Elle aurait déjà d’ailleurs fait la demande administrative.

Pour rappel, Jenifer est l’heureuse maman de trois enfants, Aaron, né en 2003 de sa relation avec Maxime Nucci, puis Joseph en 2011, né de son amour avec Thierry Neuvic. Enfin, Juvanni, né en 2021 suite à son mariage avec Ambroise Fieschi. D’ailleurs, dans une interview accordée à Nous Deux, la star s’était livrée sur sa vie de maman : "J'essaie de faire du mieux que je peux, comme toutes les mamans qui travaillent. Je pense que, si leur mère est épanouie au travail, les enfants le sont aussi ! Tout est une question d'organisation".

Un grand changement donc, mais qui n’a rien à voir avec sa carrière. Ouf !