L'inquiétant silence d'Aya Nakamura depuis la cérémonie des JO enfin expliqué

Où est donc Aya Nakamura ? La chanteuse est aux abonnés absents depuis sa performance aux Jeux olympiques et son silence alimente de nombreuses spéculations.

Voilà déjà dix jours que s’est tenue la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024. Durant cet événement regardé par le monde entier, Aya Nakamura a brillé. La chanteuse française se produisait en compagnie de la Garde Républicaine pour y interpréter ses plus grands tubes ainsi que sa version de For me formidable de Charles Aznavour.

Si la performance d’Aya Nakamura ainsi que la cérémonie ont beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux, la chanteuse est en revanche restée très discrète depuis cet événement. À tel point que certains s’interrogent.

Pourquoi un tel silence alors que Philippe Katerine et d’autres artistes présents ce soir-là ont depuis donné des entretiens et réagi sur leurs réseaux sociaux ? Au lieu de cela, Aya Nakamura a publié quelques photos sur Instagram, mais n’a toujours pas réagi à son apparition à la cérémonie.

Aya Nakamura, écrasée par la pression médiatique ?

Capture d'écran. Crédit photo : France télévisions

Face à ce silence bien trop assourdissant, certains ont spéculé sur les possibles raisons. Après des mois de rumeurs autour de sa probable présence à la cérémonie, Aya Nakamura aurait préféré opter pour la discrétion. Il faut dire qu’elle n’a pas été épargnée par les critiques (parfois violentes et racistes) antérieures à sa performance. Ce retrait médiatique serait ainsi pour elle un moyen de se protéger de tout cela.

D’autres internautes, à l’inverse, craignent que la chanteuse n’ait pu supporter tant d’attention. Voire même qu’elle serait dans l’incapacité de gérer cette pression médiatique. Ou s’agit-il d’un épuisement dû une omniprésence sur le devant de la scène, comme le pense un troisième groupe ?

Du côté des proches de la chanteuse, rien d'alarmant à signaler. Ces derniers ont rappelé qu’Aya Nakamura a toujours été discrète et réservée, évitant autant que possible la lumière des médias. Surtout, ses proches expliquent qu’elle est en vacances et qu’elle se ressource avant d’entamer une série de concerts dans quelques mois. Mystère résolu.