Après l'Everest et sa traversée de l'Atlantique, le YouTubeur Inoxtag révèle son prochain défi fou

Toujours en quête de sensations fortes et d’aventures extraordinaires, Inoxtag a révélé quel serait l’un de ses rêves les plus fous.

Après la montagne et la mer, cap sur l’espace ? Le YouTubeur Inoxtag a des rêves d’aventures plein la tête et il n’est pas prêt de s’arrêter. L’année dernière, son ascension de l’Everest lui avait ouvert les yeux sur le monde. Depuis, il ne cesse de réaliser des choses qu’il n’avait jamais faites auparavant et qui n'avaient jamais été envisagées sur YouTube.

Il y a quelques semaines, il a réussi son nouveau pari qui était de traverser l’océan Atlantique en bateau, malgré les critiques féroces qu'il a pu essuyer. Forcément, on attend désormais la suite ! Dans une vidéo publiée il y a quelques semaines sur la chaîne YouTube de son ami LeBouseuh, Inoxtag a répondu à de nombreuses questions à propos de sa carrière.

Crédit photo : Inoxtag

Inoxtag dans l'espace ?

Le youtubeur, suivi par plus de 9 millions de personnes sur le site, travaille actuellement sur de nombreux projets et il a évoqué l'une des vidéos qu'il souhaiterait réaliser dans les années à venir. Il a notamment évoqué la réalisation d’une potentielle vidéo dans l’espace :

"La vidéo que je ferais dans l'espace, ce serait une vidéo où je fais un entraînement comme un astronaute et je passe 6 mois dans l'ISS. Pas juste pour monter dans l'espace et de redescendre"

Crédit photo : Inoxtag

Un projet tout simplement colossal pour le youtubeur et qui n'a pour le moment jamais été fait sur YouTube. En plus d'évoquer ce projet, Inoxtag a souhaité exposer ses envies d'ailleurs, notamment sur grand écran.

"Mon plus grand rêve, je pense, c'est de faire le prochain Interstellar, je veux faire le meilleur film de l'histoire en France"

Des ambitions énormes pour Inoxtag qui fait preuve d'une grande motivation pour mener à bien tous ces projets. Une chose est sûre : il n’a pas fini de nous émerveiller, nous montrant que tout est possible.