Cette femme se nomme Siri et est obligée de changer de prénom car tous les iPhone s'activent quand on l'appelle

Dans le monde, il existe pléthore de prénoms différents. Et dans tout un tas de domaines, les marques ne se gênent pas pour piocher des idées parmi ce très vaste choix. C'est ainsi que des hommes et des femmes retrouvent leur prénom sur des voitures, des appareils électroménagers ou encore sur des assistants vocaux. Et cette dernière situation s'avère particulièrement difficile à gérer.

Apple a choisi un prénom très courant pour son assistant vocal

Nous n'y pensons pas lorsque nous utilisons nos smartphones, mais certains assistants vocaux exploitent des prénoms courants. C'est le cas de Siri, l'assistant d'Apple qui a choisi un petit nom très utilisé dans les pays anglophones.

Récemment, une jeune Écossaise a expliqué au journal "The Sun" pourquoi ce choix pose un vrai problème.

Avant la dernière mise à jour du géant américain, Siri Price avait trouvé un moyen de gérer ce problème au quotidien

Âgée de 26 ans, Siri Price se serait bien passée de la dernière mise à jour d'Apple. Avant cela, elle devait déjà adapter son quotidien au fait qu'un assistant vocal portait le même prénom qu'elle.

Aux journalistes de "The Sun", elle a raconté que ses proches ne pouvaient plus la saluer comme ils avaient l'habitude de le faire avant l'arrivée de cette fonctionnalité. Car dès qu'un "Hey Siri" était prononcé à haute voix, l'assistant vocal d'Apple se déclenchait.

Ainsi, ses amis et sa famille avaient pris l'habitude d'ôter le "Hey" pour simplifier les choses. À ce moment-là, on pouvait déjà parler d'une contrainte, mais celle-ci s'était imposée comme une habitude et Siri s'en accommodait, tout comme son entourage.

Malheureusement, les choses sont devenues plus complexes avec la nouvelle mise à jour des iPhones dotés du système d'exploitation iOS 17.

Crédit photo : iStock

Désormais, elle ne peut plus se faire appeler par son prénom

Pour optimiser l'expérience utilisateur de ses clients, Apple a décidé de proposer une nouvelle mise à jour de son système d'exploitation. Et désormais, il suffit de prononcer le mot "Siri" pour déverrouiller l'assistant vocal. "Maintenant, les gens ne peuvent même plus prononcer mon prénom" regrette la jeune Écossaise. En outre, elle a expliqué aux journalistes venus l'interviewer qu'après que son chéri a installé cette fameuse mise à jour, son assistant vocal se déclenchait dès qu'il s'adressait à elle.

Ainsi, Siri n'a pas caché son agacement, sûrement partagé par toutes les personnes qui portent ce prénom très courant. Regrettant qu'Apple n'ait pas trouvé un nom différent pour son assistant, la jeune femme a évoqué une situation insupportable. Situation qui l'a d'ailleurs poussée à s'attribuer un autre prénom au quotidien.

Pour en finir avec tous les problèmes que lui causent les iPhones, Siri a décidé de se faire appeler Siz. Même si ce changement est loin de l'enchanter, elle préfère le subir plutôt que de continuer à porter le même prénom que l'assistant vocal d'Apple.

Malheureusement, Siri Price est loin d'être la seule dans ce cas. Outre les "Siri", les "Alexa" se retrouvent aussi face à cette problématique qui n'offre pas beaucoup de solutions.