Pierre Arditi, 79 ans, dévoile le montant « honorable » de sa retraite et se sait privilégié

Pierre Arditi a récemment révélé combien sa pension de retraite lui rapportait chaque mois. Un montant confortable, mais bien loin des rumeurs.

On ne présente plus Pierre Arditi.

Né en 1944 à Paris, l'acteur est l'un des visages les plus populaires de la comédie. Il faut dire qu'avec sa carrière, longue de 60 ans, durant laquelle il a beaucoup collaboré avec les réalisateurs Alain Resnais et Claude Lelouch, il a su s'imposer à la fois sur petit et grand écran, mais aussi sur les planches, devenant au fil du temps l'un des comédiens préférés des Français.

Hélas, ces dernières années, Pierre Arditi a surtout fait parler de lui pour ses problèmes récurrents de santé, enchaînant notamment plusieurs malaises sur scène, qui ont fait craindre le pire.

Crédit photo : capture d'écran / You Tube.

Voici le montant de la retraite de Pierre Arditi

Aujourd'hui, à bientôt 80 ans, il va mieux mais a dû se résoudre à mettre un terme provisoire à sa carrière, le temps de se reposer, du moins sur les planches. Car il a depuis effectué son grand retour devant les caméras et tourne actuellement dans une nouvelle fiction de France 3, intitulée « Maudit », dans laquelle il partagera l'affiche avec l'actrice Constance Gay.

Officiellement, Pierre Arditi n'est donc pas encore retraité, bien qu'il touche déjà une pension, compte tenu de son âge avancé. Invité récemment de l'émission « Chez Jordan » sur C8, il a d'ailleurs accepté d'évoquer le montant de cette retraite au micro de Jordan de Luxe. Et contrairement à ce que certaines rumeurs pouvaient laisser penser, celle-ci s'avère certes confortable mais pas non plus mirobolant.

L'acteur de 79 ans a ainsi indiqué qu'il touchait environ 4 500 euros par mois, après impôts. Un montant qu'il juge « honorable pour quelqu'un qui a travaillé pendant 60 ans ».

« En toute honnêteté, les deux retraites confondues, une fois que j'ai payé mes impôts puisque c'est prélevé maintenant, je dois toucher à peu près 4 500 euros (...) il y a des tas de gens qui seraient heureux de les toucher » (Pierre Arditi)

À l'inverse de certaines personnalités, qui ont pu avoir des déclarations maladroites, voire indécentes (à l'image de Jean-Marc Sylvestre) sur le sujet, Pierre Arditi n'a pas cherché à se plaindre de ce montant, pourtant très en deçà des émoluments qu'il a pu toucher durant sa carrière. Le présentateur Jordan de Luxe s'est d'ailleurs montré étonné de sa réponse.

Bien conscient d'être privilégié, le comédien a ainsi rappelé que bon nombre de retraités seraient « heureux » de percevoir une telle rémunération.