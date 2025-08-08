Un acteur porno gay nommé ministre de l'égalité en Colombie

Un ex-acteur porno vient d'être nommé ministre dans le gouvernement colombien.

En arrivant au pouvoir en août 2022, le président colombien Gustavo Petro s'était engagé à mener des réformes progressistes, promettant ainsi de changer le cours de l'histoire du pays. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cet ancien révolutionnaire - qui avait pris les armes contre l'État dans sa jeunesse - a joint les actes à la parole avec des décisions fortes et parfois même uniques en leur genre.

Il vient de le prouver une nouvelle fois en donnant un portefeuille ministériel à... un acteur porno homosexuel et ex-travailleur du sexe. Un choix loin de faire l'unanimité.

Un acteur porno et ancien prostitué nommé ministre en Colombie

Juan Carlos Florián, ancien escort boy et créateur de contenus pornographiques, vient en effet d'être nommé ministre de l'Égalité de la Colombie. Âgé de 42 ans, ce militant LGBTQI+ est également connu pour avoir créé le tout premier syndicat colombien des travailleurs et travailleuses du sexe.

Après avoir vécu en exil à Paris, où il s'était réfugié suite à des menaces liées à son orientation sexuelle, il aura pour mission, entre autres, de garantir l’accès des plus vulnérables aux programmes sociaux. Juan Carlos Florián devrait prendre ses fonctions avant la fin de cette semaine.

Inconnu du grand public, il n'est pourtant pas un novice en politique. Par le passé, il a notamment occupé un poste important au sein de l'administration de la capitale Bogota, à l'époque où la municipalité était dirigée par... un certain Gustavo Petro, l'actuel président. Attaqué pour cette nomination peu banale, ce dernier a d'ailleurs réagi à la polémique, assumant son choix et balayant les critiques d'un revers de main.

« Nous sommes le gouvernement du changement. Nous recherchons l’égalité. Ce qui se passe au sein du ministère de l’Égalité n’est qu’une querelle interne », a ainsi déclaré l'ancien maire de la capitale.

De son côté, Juan Carlos Florián avait déjà réagi aux polémiques, la semaine dernière, dans les colonnes du journal El Espectador, en rappelant qu'il n'était pas « qu’un simple acteur porno », faisant valoir sa longue expérience de la politique.

« J’ai été plus qu’un simple acteur porno. J’ai plus de 20 ans d’expérience dans des organisations internationales, j’ai été fonctionnaire et je suis politologue diplômé » (Juan Carlos Florián)

Nul doute que sa nomination continuera d'alimenter des débats enflammés dans son pays.