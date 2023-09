Le prince Harry, bientôt rappeur ? Cette publication qui sème le doute

Le prince Harry serait-il sur le point de se lancer dans la musique ? C’est en tout cas ce que laisse sous-entendre ce célèbre rappeur.

Depuis le début de l’année 2023, le prince Harry ne cesse faire parler de lui. Entre la sortie de ses mémoires intitulées «Le Suppléant», sa brouille avec son frère aîné, l’annulation de son contrat avec Spotify ou encore son hypothétique séparation avec Meghan Markle, l’enfant terrible de Buckingham enchaîne depuis plusieurs mois les déconvenues.

Crédit Photo : Chris Jackson/Getty Images for the Invictus Games Foundation

Pourtant, celui qui a décidé de quitter la famille royale avec son épouse s’est offert un moment de répit ce week-end pour le lancement de la sixième édition des Invictus Games à Düsseldorf (Allemagne).

Cette nouvelle édition a été marquée par sa rencontre avec le rappeur américain Macklemore. Comme le précise Voici, l’artiste originaire de Seattle s’est produit sur scène lors de la cérémonie d’ouverture.

Le prince Harry se met au rap

Dans les coulisses, l’interprète de «Can’t Hold Us» n’a pas hésité à prendre la pose en compagnie du père d’Archie et de Lilibet avant de publier le cliché sur son compte Instagram.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le rappeur a lâché une véritable bombe. En effet, la publication était accompagnée de la légende suivante : «À 2 000 partages, moi et Harry on lance notre album. S’il vous plaît donnez un nom à notre groupe».

Le prince Harry serait-il sur le point de se lancer dans la musique ? La réponse est non puisqu’il s’agissait en réalité d’une plaisanterie. Toutefois, de nombreux internautes ont quand même joué le jeu afin de trouver un nom au «groupe».

«A Prince and a King», «Ginger snap», «When Harry meet Mackey», «Windsormore», ou encore «The DukeS», peut-on lire parmi les nombreuses propositions.