Top 15 des meilleurs rappeurs français

Musique la plus écoutée au monde, le rap comporte une multitude d’artistes rappeurs talentueux qui ont su amener cette musique, parfois controversée, au sommet des classements de ventes de disques, à plusieurs générations. Voici les 15 meilleurs rappeurs français !

Né dans les ghettos américains au début des années 1980, le rap s’est diversifié à travers les années, en traversant les frontières, pour devenir aujourd’hui la musique la plus écoutée au monde. Si, au départ, elle était associée à la délivrance de textes comportant un message social et politique, le rap était aussi dansant, au regard de son héritage issu de la funk.

Sa branche la plus radicale et ses prises de positions engagées lui ont fait rencontrer des controverses, à l’instar du rock rebelle à ses débuts. Il n’empêche que malgré cela, le rap (dont le nom est issu de l’acronyme R.A.P. signifiant “rhythm and poetry” pour “rythme et poésie”), fruit de la culture hip-hop, a traversé les époques comme nul autre musique et est, depuis plus de 30 ans désormais, l’une des musiques les plus populaires.

Aujourd’hui, on a tendance à dire qu’elle s’est démocratisée, pour ne pas dire embourgeoisée, touchant un public de plus en plus large. De plus en plus musical et chanté, le rap, autrefois ancré dans des codes, n’a plus de limites et la créativité des artistes ont changé le rap, la mélangeant souvent avec d’autres styles de musique.

Certains rappeurs, comme Oxmo Puccino, Soprano ou Maître Gim’s, ont commencé dans la musique en faisant purement du rap avant d’exploser commercialement et ont orienté leurs carrières plus proches de la variété ou de la pop. Au sein du public, les adeptes du rap des années 90 ne sont pas les mêmes du rap d’aujourd’hui.

L’évolution du rap a, en effet, modifié le type de public qui l’écoute. Celles et ceux qui en écoutaient il y a 20 ans n’en écoutent plus forcément aujourd’hui tandis que celles et ceux qui écoutent les artistes d’aujourd’hui n’écouteraient pas forcément ceux d’il y a 20 ans.

À notre époque, la valeur d’un artiste se résume beaucoup trop souvent aux streams sur les plateformes d’écoute, à ses vues générées sur Spotify, Deezer ou YouTube. Cependant, le rappeur qui fait le plus de vues ou est le plus productif n’est pas forcément le meilleur à proprement parler (coucou Jul !).

Ainsi, on vous propose aujourd’hui un top des 15 meilleurs français mais ceci n’est pas un classement et n’a pas été généré au regard du nombre de streams sur Spotify ou YouTube. Le talent prime, la plume aussi, l’empreinte laissée dans l’histoire de la musique rap, ainsi que la longévité ont été des critères primordiaux. Mais il faut l’avouer, ce fut une tâche très compliquée d’en dégager seulement 15, car bien d’autres mériteraient aussi d’être mentionnées dans ce top comme Orelsan, Disiz la Peste, Pit Baccardi ou encore Mac Tyer.

Oxmo Puccino

Surnommé le “Black Jacques Brel”, Oxmo Puccino s’est illustré dès ses débuts comme un véritable storyteller des quartiers, un raconteur d’histoires avec une plume hors du commun, tantôt mélancolique, tantôt mafieuse, lui donnant un peu ce statut de “parrain du rap”. Après trois premiers albums rap, il démontre son originalité et sa capacité à se diversifier vers des musiques différentes avec son album “Lipopette Bar”, en collaboration avec un groupe de musiciens jazz, les Jazzbastards.

De plus en plus, en faisant appel à des musiciens plutôt qu’à des DJ ou des beatmakers, il contribue à effacer la frontière entre le rap et la variété avec ses albums suivants, notamment avec “L’Arme de Paix’ en 2009. Il revisite également le conte d’Alice au Pays des Merveilles avec l’album “Au Pays d’Alice” en collaboration avec le trompettiste Ibrahim Maalouf. En parallèle, il refuse rarement les collaborations avec les rappeurs, notamment de la nouvelle génération. Un artiste hors du temps !

Lino

Avec son frère Calbo, Lino débute dans le rap en formant le groupe légendaire Ärsenik à la fin des années 1990. Sa voix rocailleuse et stridente se démarque vite avec sa technique découpant les mots comme personne. La particularité de la carrière de Lino, c’est sa rareté car son groupe n’a sorti que deux albums quand lui n’a délivré que deux albums solo. Mais à côté de cela, il a collaboré avec de nombreux artistes depuis 25 ans, que ce soit de l’ancienne et de la nouvelle génération.

Contrairement à Oxmo Puccino, Lino est resté un rappeur sûr de ses forces, sûr de sa plume inégalable. Il reste l’un des plus plébiscités, sans contestation, lorsqu’on demande de nommer les meilleurs rappeurs. Lino, c’est probablement le rappeur préféré de ton rappeur préféré.

Booba

Si l’on prend tous les critères, Booba peut être considéré comme le numéro 1, le GOAT du rap. Personnage ultra-clivant depuis ses débuts avec le groupe Lunatic, il reste, 25 ans après, l’un des artistes les plus écoutés et le plus influent sur la génération de rappeurs actuels.

C’est le premier rappeur à avoir revendiqué, sans aucun complexe, faire du rap pour de l’argent, plus que pour la musique, se vantant d’avoir une conception plus américaine que française. Une conception devenue largement dominante aujourd’hui. Ce n’est pas un hasard s’il vit aujourd’hui à Miami. S’il a annoncé que son dernier album “Ultra” était son dernier, il continue de sortir des morceaux, toujours très attendus.

Youssoupha

Installé dans le rap depuis le milieu des années 2000, Youssoupha c’est une approche du rap totalement opposé à Booba, avec une conception plus africaine. Se définissant comme “un blédard devenu banlieusard”, Youssoupha “ne fait pas du rap de rue mais du rap d’amour”, se démarquant de la tendance du rap street avec une plume incroyable, un talent rapologique polyvalent et des messages d’unité l’amenant à collaborer avec des artistes et des rappeurs de tous les horizons.

Rohff

Le rival numéro 1 de Booba, c’est bien Rohff qui revendique une authenticité issue de la rue que Booba s’est plutôt inventée. Se révélant à la fin des années 1990 avec un rap engagé, il se diversifie et revendique également une influence américaine, proposant des classiques très variés.

Il a été le seul rappeur à sortir deux double-albums, d’excellente facture, en l’espace de seulement neuf mois au milieu des années 2000, et se distingue aussi en délivrant des morceaux mythiques de plus de huit minutes. Il réussit tant commercialement que dans l’indépendant. Se définissant comme le “cauchemer du rap français”, Rohff reste un artiste à part et a marqué irrémédiablement l’histoire de cette musique.

Médine

Médine, c’est l’indépendance et la politisation d’un message qui divise encore aujourd’hui, mais force est de constater que Médine, originaire du Havre, a su durer dans le temps, depuis une vingtaine d’années aujourd’hui. Il incarne l’image réductrice du “rappeur musulman barbu”, nommant avec ses premiers albums “11 septembre” et “Jihad” pour faire parler de lui, avec succès. Mais c’est bien plus que ça !

Médine, c’est un messager de la paix parfois mal compris, qui n’hésite pas à dénoncer, quitte à provoquer, pour que le message se diffuse et il suffit d’écouter sa série de chanson “Enfants du destin” pour s’en rendre compte. Il a surtout réussi à évoluer musicalement pour se démarquer de cette image et s’imposer comme un véritable artiste sur la durée, sans jamais se dévier de sa ligne directrice.

Nekfeu

Parmi les rappeurs actuels, Nekfeu est sans conteste le plus talentueux, le numéro 1. Actif depuis le début des années 2010 avec différents collectif (L’Entourage, 1995, 5 Majeur), il explose en solo avec son premier album “Feu” et confirme avec “Cyborg” puis “Les Étoiles Vagabondes”.

Plume, technique, musicalité, il est le meilleur dans bien des domaines et est l’un des artistes qui se font le plus discret, en témoigne son absence des réseaux sociaux, ce qui suscite toujours une attente incommensurable de la part de son public à chaque sortie de projet.

Akhenaton

Impossible de parler de rap français sans mentionner le rap venu de Marseille. Pionnier avec IAm, Akhenaton est devenu l’un des rappeurs français les plus influents. Figure majeure du groupe IAm, avec Shurik’n, il se démarque aussi avec de nombreux projets en solo qui ont rencontré un énorme succès. Il a permis la découverte et le développement de nombreux groupes de rap marseillais, comme la Fonky Family et Psy4 de la Rime.

Le Rat Luciano

On reste à Marseille, et il était impossible de ne pas parler de la Fonky Family, groupe de rap révolutionnaire révélé à la fin des années 1990. Et s’il faut en retenir qu’un, c’est sûrement Le Rat Luciano, considéré comme l’un des meilleurs rappeurs français, dont le seul talent a influencé la majorité des rappeurs marseillais actuels.

Reconnu pour son humilité et sa discrétion, il n'a qu’un album solo à son actif, mais quel album ! Et sa contribution à la Fonky Family a marqué toute une génération, si bien qu’il apporte cette crédibilité, cette certification qu’il offre aux rappeurs marseillais actuels, comme Jul ou SCH, qui n’ont que de l’admiration pour lui.

Dinos

Revenons en région parisienne, et plus précisément à La Courneuve avec Dinos. Délivrant un rap mélancolique comme on en fait rarement aujourd’hui, Dinos fait partie des rappeurs les plus talentueux de la génération actuelle avec des albums magnifiques comme “Placebo”, “Stamina” (un champ lexical très médical) et “Hiver à Paris”.

Vald

Certainement le rappeur le plus fou, parfois incompris, qui puisse exister ! Et pourtant quel talent ! Totalement subversif, Vald s’est fait connaître avec des morceaux à l’humour noir, sombre et déjantés comme “Bonjour” ou “Shoote un Ministre !”. Un univers décalé qui ne l’empêche pas d’aborder bien souvent des thèmes sérieux, faisant de lui l’un des rappeurs français les plus éclectiques et écoutés du moment.

Kery James

Impossible de faire ce top sans parler de Kery James, un rappeur prodige qui apparaissait, à 13 ans déjà, sur l’album “Prose Combat” de MC Solaar. Depuis, il en a fait du chemin et a connu des hauts et des bas, sa carrière évoluant au rythme de sa conscience et de sa spiritualité.

Rappeur engagé et politique avec le groupe Idéal J, il commence en solo après sa conversion à l’Islam avec l’album “Si c’était à refaire…” entièrement influencé par la musique africaine, déilvrant un message à contre-courant, poussant à la remise en question de soi-même. Une écriture profonde qui influencera de nombreux rappeurs comme Médine.

Il revient cependant à une musique sociale par la suite, et s’impose comme un haut-parleur et la figure du rap conscient et engagé, notamment avec le morceau “Banlieusards”. Il diversifie ses activités en réalisant un film, du même nom (et dans lequel il joue), mais aussi en jouant au théâtre ou en interprétant ses chansons a capella, afin d’asseoir la primauté de la plume et de ses textes, au-delà de la musique.

Damso

Qui dit rap francophone, ne dit pas forcément rap français. Damso est un rappeur belge mais au regard de son talent, il était difficile de ne pas le mentionner. C’était l’occasion aussi de rappeler à quel point le rap belge s’est développé ces dernières années et Damso en est le meilleur représentant. Poulain de Booba, Damso, c’est une plume talentueuse, souvent subversive, appuyée par une musicalité parfois douce et mélancolique, s’imposant comme l’un des meilleurs francophones actuels.

Ninho

Figure de proue de la nouvelle génération, Ninho est l’un des rappeurs français les plus vendeurs, qui a connu un succès fulgurant à partir de 2016 et de sa première mixtape “M.I.L.S.” (Maintenant Ils Le Savent), qui accouchera de deux autres tout aussi réussies.



Si son premier album “Comme prévu” obtient un grand succès, c’est surtout le second “Destin” qui va l’imposer définitivement dans la cour des meilleurs rappeurs français.

Alpha Wann

Pour terminer ce top, on a choisi d’opter pour l’un des derniers représentants de ce rap “à l’ancienne” qui donne la part belle à la plume et à la technique. Alpha Wann, acolyte de Nekfeu depuis leurs débuts, c’est un condensé de talent qui l’installe parmi les valeurs sûres en termes de rap pur à proprement parler. Son seul album solo “U.M.L.A” (Une Main Lave l’Autre) est un modèle du genre, comme sa “Don Dada Mixtape”.

Voilà pour ce top qui n’est pas un classement et on aura sûrement oublié de mentionner d’autres noms comme Mc Solaar (le premier à avoir élever cette musique vers la réussite commerciale), Soprano, Maître Gim’s, Jul (dont la quantité passe avant la qualité, ce qui n’enlève rien à son influence), Orelsan, Guizmo, Dany Dan ou encore Ill des X-Men pour les plus anciens.