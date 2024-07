Famille royale : découvrez le salaire mirobolant du Prince William

Combien gagne le Prince William, futur roi d’Angleterre et duc de Cornouailles ? Voici la réponse, selon des informations révélées dans un récent rapport.

Le Prince William est récemment devenu le duc de Cornouailles, suite au couronnement de son père, le Roi Charles III. Un nouveau titre qui lui garantit une haute distinction, mais aussi un salaire impressionnant.

Si la famille royale est toujours restée discrète sur sa fortune, nous avons un peu plus d’informations sur le salaire gagné par le futur roi d’Angleterre.

Crédit photo : @princeandprincessofwales / Instagram

En effet, un rapport annuel de l’exercice financier 2023-2024 du duché de Cornouailles a révélé la somme gagnée par le Prince William. Lorsque ce dernier est devenu le 25ème duc de Cornouailles suite au décès de la Reine Elizabeth II, il a touché 7 millions d’euros. Mais ce n’est pas tout.

Un salaire impressionnant

En 2024, le Prince William a touché un salaire annuel de plus de 23 millions de livres sterling, soit près de 28 millions d’euros. Il a reçu cet argent grâce à la gestion du duché de Cornouailles, un domaine établi en 1337 par le roi Edouard III afin de financer les héritiers du trône.

Crédit photo : @princeandprincessofwales / Instagram

Ce domaine impressionnant s’étend sur plus de 53 000 hectares et est réparti sur 23 comtés. Il comprend des forêts, des fermes et des biens immobiliers et sa valeur est impressionnante. En effet, le duché de Cornouailles vaut près d’un milliard d’euros.

Crédit photo : iStock

Il permet également d’héberger William, Kate Middleton et leurs trois enfants lors de leurs activités officielles, privées et caritatives.