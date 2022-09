Le prince William et Harry ont défilé côte à côte pendant la procession de la reine Elizabeth II

Lors de la procession de la reine Elizabeth II, le prince William et son frère Harry ont marché côte à côte pendant le défilé. Une même scène qui s’était déjà déroulée 25 ans plus tôt, après le décès de la princesse Diana.

Crédit photo : Sky News / PA Images / Alamy Stock Photo

Suite à la mort de la reine Elizabeth II, une procession a eu lieu afin de transporter le cercueil de la reine du palais de Buckingham à Westminster Hall. La procession est un défilé religieux ponctué de prières et de chants, pendant lequel on a pu voir une scène qui s’est déjà déroulée 25 ans plus tôt.

Il y a 25 ans, lors du décès tragique de la princesse Diana, le prince William et son frère Harry ont été vus en train de marcher côte à côte derrière le cercueil. Une scène qui s’est répétée lors de la procession de la reine Elizabeth II.

Crédit photo : Reuters

Le prince William était vêtu d’un uniforme militaire tandis que son frère Harry portait une tenue de civil. En effet, Harry n’a plus le droit de porter l’uniforme militaire depuis qu’il a décidé de quitter ses fonctions royales pour s’installer aux États-Unis avec sa femme.

Une réconciliation entre William et Harry ?

Jusqu’à présent, on ne savait pas si le prince William et Harry allaient marcher côte à côte pendant la procession de la reine, puisque les deux frères étaient en froid. Il s’agit de la deuxième apparition commune de William et Harry en quelques jours, après deux ans sans s’adresser la parole.

Crédit photo : Reuters

Depuis que Harry a pris la décision de partir en Californie et de quitter la famille royale, les tensions sont particulièrement tendues avec William. Raison pour laquelle les deux frères n’avaient pas marché côte à côte lors des funérailles de leur grand-père, le prince Philip, en avril 2021.

Alors véritable réconciliation ou simple apparence ? Selon plusieurs sources royales rapportées par le Daily Mail, il s’agirait d’une simple “démonstration d’unité” de la part des deux frères, qui conserveraient toujours des échanges froids en coulisse. La réconciliation semble donc encore lointaine entre les membres de la famille royale.

Le cercueil de la reine a été transporté

Concernant le cercueil de la reine, on a pu le voir drapé de l’étendard royal pendant la procession. Il était également orné de la couronne d’État impérial, posée sur un coussin violet, qui était la couronne portée par la reine après son couronnement, quand elle a quitté l’abbaye de Westminster.

Crédit photo : Reuters

Cette couronne en or est inestimable puisqu’elle possède 2 868 diamants, 11 émeraudes, 269 perles et 4 rubis. Il s’agit de l’une des pièces les plus célèbres des joyaux de la couronne.

Dorénavant, le cercueil de la reine Elizabeth II reposera à Westminster Hall jusqu’aux funérailles, qui auront lieu ce lundi 19 septembre.