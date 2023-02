Zinédine Zidane devient l'ambassadeur et le parrain de l'égalité des chances pour Alpine

Le constructeur automobile français s’est offert un ambassadeur de luxe en la personne de Zizou. Le champion du monde 1998 prêtera son image à l’écurie française.

Crédit : AFP

Quoi de mieux qu’un joueur de football iconique et champion du monde pour représenter Alpine ? Zinédine Zidane a dit ‘oui’ à l’écurie normande pour être son ambassadeur et le parrain de ses programmes pour l’égalité des chances. Une cause particulièrement chère à l’ancien footballeur et fan de Formule 1.

« C’est important de dire aux enfants que, d’où qu’ils viennent, ils peuvent un jour devenir les champions de demain, quel que soit le domaine qu’ils choisissent, et qu’ils doivent toujours croire en leurs rêves », a déclaré celui qui a franchi ce prestigieux cap avec l’équipe de France, en 1998.

Il explique avoir été emballé de suite par le projet de l’écurie :

« C'est toujours une rencontre qui démarre quelque chose. J'ai rencontré Laurent Rossi [le président de Alpine, ndlr] et son équipe dans un Grand Prix et tout a commencé là. Ils avaient pour projet de donner à ces jeunes l'égalité des chances et cela m'intéressait. De temps en temps, c'est bien de mettre un peu de lumière. J'avais un peu de temps aussi et il faut mettre en lumière les projets intéressants ».

La discipline est en effet connue pour son manque d’accessibilité à tous les porte-monnaie.

« Gamin on m'a donné ma chance et ça, ça me parle »

Outre sa nouvelle monoplace A523 présentée jeudi 16 février à Londres, Alpine mise aussi sur son duo de pilotes 100% frenchies, Pierre Gasly et Esteban Ocon. Ces derniers étaient aussi présents, au côté de Zizou, pour la présentation de la saison 2023 de l'écurie française.

« Gamin on m'a donné ma chance et ça, ça me parle. Ça m'intéresse d'être déjà au boulot. C'est très enthousiasmant. J'ai hâte de pouvoir échanger. C'est toujours super enthousiasmant de partager les choses. On parle de sport, de passion, on aura des choses à se dire. J'ai vraiment hâte de commencer », s’est enthousiasmé l’ancien entraîneur du Real Madrid.

Cette année, Alpine espère faire aussi bien que sa quatrième place au championnat du monde 2022.