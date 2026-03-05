Ce nouvel implant révolutionnaire rend la vue à 81% des patients atteints de DMLA

La DMLA est une maladie qui affecte la vision et jusqu’à présent, aucun traitement ne permettait de la soigner. Mais récemment, des chercheurs ont créé un implant capable d’améliorer la vue des patients touchés par cette maladie.

Il existe plusieurs maladies qui affectent la vision. On retrouve notamment la DMLA (Dégénérescence maculaire liée à l’âge), qui est très handicapante puisqu’elle entraîne la perte de la vision centrale. Cette maladie détruit les cellules au centre de l’oeil et au lieu de voir normalement, les malades perçoivent généralement une tâche noire au milieu de leur vision.

Jusqu’à présent, il n’existait aucun traitement pour soigner la DMLA. Cependant, quelques moyens existent afin de ralentir la progression de la maladie, mais une fois que les malades ne voient plus au centre d’une image, il est impossible de restaurer leur vision.

Un implant révolutionnaire

Pour vaincre cette maladie, de nombreux scientifiques mènent des recherches à ce sujet, notamment autour des implants. Ces petits appareils peuvent aider les malades, comme ces deux personnes aveugles qui ont retrouvé une vue en noir et blanc grâce à un implant après une opération. Récemment, un autre appareil de ce genre a été créé. Il a été confectionné par des chercheurs du département d’ophtalmologie de l’Université de Bonn, en Allemagne, et les résultats de leur étude ont été publiés dans la revue New England journal of medicine.

Cet implant, baptisé Prima, est sans fil et mesure 2x2 millimètres. Il est greffé sous la rétine pendant une courte opération chirurgicale et est connecté à des lunettes. Comme l’explique Top Santé, ces dernières sont équipées d’une caméra miniature qui capture tout ce que voit la personne. La caméra est boostée par un algorithme qui améliore les images en les zoomant et en augmentant leur contraste et leur luminosité.

Par la suite, ces images sont converties en rayons infrarouges et projetées sur l’implant. Celui-ci capte le signal et stimule les cellules voisines de l’oeil afin d’envoyer un message au cerveau. De cette manière, une partie de la vision est restaurée. Cette technique est similaire à cet autre implant cérébral, qui a permis à une femme aveugle de recouvrer la vue pour la première fois depuis 16 ans.

Une meilleure vue pour 81% des patients

L’étude a été menée sur 38 participants atteints de DMLA sévère à travers le monde, et les résultats sont prometteurs. 81% des patients opérés ont vu leur vision centrale s’améliorer. Ils sont capables de lire des lettres, des nombres et des mots, et peuvent à nouveau reconnaître des détails de leur quotidien, ce qui était auparavant impossible.

“Le bénéfice s’est révélé bien supérieur aux effets indésirables. Jusque-là, d’autres types d’implants sous-rétiniens auraient été développés, apportant un bénéfice bien moindre. C’est la première fois qu’un système permet à des patients ayant perdu la vision centrale de se remettre à lire des mots, voire des phrases, tout en préservant la vision périphérique”, a indiqué José-Alain Sahel, auteur de l’article et chercheur, à l’Institut national de la vision.

La DMLA est la première cause de cécité dans le monde et touche plus de 5 millions de personnes. D’autres études sont en cours afin d’améliorer cet implant et d’optimiser les résultats, pour permettre aux personnes touchées de retrouver leur vision. Un espoir pour tous les patients.