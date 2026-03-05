Ce nouvel implant révolutionnaire rend la vue à 81% des patients atteints de DMLA

Par |

Une femme passe un examen d'ophtalmologie

La DMLA est une maladie qui affecte la vision et jusqu’à présent, aucun traitement ne permettait de la soigner. Mais récemment, des chercheurs ont créé un implant capable d’améliorer la vue des patients touchés par cette maladie.

Il existe plusieurs maladies qui affectent la vision. On retrouve notamment la DMLA (Dégénérescence maculaire liée à l’âge), qui est très handicapante puisqu’elle entraîne la perte de la vision centrale. Cette maladie détruit les cellules au centre de l’oeil et au lieu de voir normalement, les malades perçoivent généralement une tâche noire au milieu de leur vision.

Une tache noire au centre de la visionCrédit photo : iStock

Jusqu’à présent, il n’existait aucun traitement pour soigner la DMLA. Cependant, quelques moyens existent afin de ralentir la progression de la maladie, mais une fois que les malades ne voient plus au centre d’une image, il est impossible de restaurer leur vision.

Un implant révolutionnaire

Pour vaincre cette maladie, de nombreux scientifiques mènent des recherches à ce sujet, notamment autour des implants. Ces petits appareils peuvent aider les malades, comme ces deux personnes aveugles qui ont retrouvé une vue en noir et blanc grâce à un implant après une opération. Récemment, un autre appareil de ce genre a été créé. Il a été confectionné par des chercheurs du département d’ophtalmologie de l’Université de Bonn, en Allemagne, et les résultats de leur étude ont été publiés dans la revue New England journal of medicine.

Cet implant, baptisé Prima, est sans fil et mesure 2x2 millimètres. Il est greffé sous la rétine pendant une courte opération chirurgicale et est connecté à des lunettes. Comme l’explique Top Santé, ces dernières sont équipées d’une caméra miniature qui capture tout ce que voit la personne. La caméra est boostée par un algorithme qui améliore les images en les zoomant et en augmentant leur contraste et leur luminosité.

La suite après cette vidéo

Un homme avec un problème de vueCrédit photo : iStock

Par la suite, ces images sont converties en rayons infrarouges et projetées sur l’implant. Celui-ci capte le signal et stimule les cellules voisines de l’oeil afin d’envoyer un message au cerveau. De cette manière, une partie de la vision est restaurée. Cette technique est similaire à cet autre implant cérébral, qui a permis à une femme aveugle de recouvrer la vue pour la première fois depuis 16 ans.

Une meilleure vue pour 81% des patients

L’étude a été menée sur 38 participants atteints de DMLA sévère à travers le monde, et les résultats sont prometteurs. 81% des patients opérés ont vu leur vision centrale s’améliorer. Ils sont capables de lire des lettres, des nombres et des mots, et peuvent à nouveau reconnaître des détails de leur quotidien, ce qui était auparavant impossible.

“Le bénéfice s’est révélé bien supérieur aux effets indésirables. Jusque-là, d’autres types d’implants sous-rétiniens auraient été développés, apportant un bénéfice bien moindre. C’est la première fois qu’un système permet à des patients ayant perdu la vision centrale de se remettre à lire des mots, voire des phrases, tout en préservant la vision périphérique”, a indiqué José-Alain Sahel, auteur de l’article et chercheur, à l’Institut national de la vision.

Un médecin utilise un modèle oculaireCrédit photo : iStock

La DMLA est la première cause de cécité dans le monde et touche plus de 5 millions de personnes. D’autres études sont en cours afin d’améliorer cet implant et d’optimiser les résultats, pour permettre aux personnes touchées de retrouver leur vision. Un espoir pour tous les patients.

Suivez nous sur Google News

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News). Passionnée par la transmission d'informations fiables, je mets mon analyse au service d'un traitement de l'info à la fois engagé et sourcé.

À lire aussi
Une voiture Ford
Ce nouveau dispositif révolutionnaire va changer la vie des automobilistes en cas de vol de voiture
L'échelle Parkside
Pourquoi tout le monde s'arrache cette échelle révolutionnaire chez Lidl ?
Avion Airbus
Airbus développe un avion révolutionnaire avec des ailes qui bougent inspirées des oiseaux
Une prise de sang
Ce test sanguin révolutionnaire pourrait prédire votre état de santé dans...10 ans
Façade d'une enseigne Lidl
Les clients s'arrachent ce produit de nettoyage révolutionnaire vendu seulement 34,99 euros chez Lidl