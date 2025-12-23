Airbus développe un avion révolutionnaire avec des ailes qui bougent inspirées des oiseaux

L’entreprise aérospatiale européenne Airbus travaille sur un prototype d’ailes qui s’inspire de celles des oiseaux. Son objectif se joue sur deux plans importants entre économie et performance.

Des ailes inspirées par celles des oiseaux

Airbus va-t-elle révolutionner l’aviation ? L’entreprise européenne planche sur des ailes qui s’inspirent du mouvement de celles des oiseaux. Il n’est pas rare que la science puise ses idées chez les animaux. C’est ce que l’on appelle le biomimétisme.

Ainsi, comme pour un oiseau, Airbus aimerait que les ailes de ses futurs appareils puissent adapter leur forme, leur envergure et leur surface pour différente phase de vol, précise le site Futura.

Par ailleurs, ces ailes du futur ne sont pas là pour faire joli. Elles ont une fonction bien précise, celle de réduire la consommation en carburant des avions. Idéal quand on sait que les avions consomment en moyenne 13 000 litres de carburant à l’heure.

Objectif : consommer moins de carburant mais pas que

Crédit photo : Airbus

Le laboratoire UpNext d’Airbus travaille donc d’arrache-pied sur le projet X-Wing car les désagréments sont nombreux. Parmi eux, la taille de l’aile qui est beaucoup plus longue que celle des avions standards. À titre de comparaison, un avion avec une telle aile aurait une envergure de 50 mètres ! Tandis qu’un A320 possède actuellement une envergure de 36 mètres. De ce fait, l’Airbus du futur ressemblerait à un planeur, complète encore Futura. Ce serait d’ailleurs impossible pour ces avions de composer avec les infrastructures des aéroports.

Dès lors, la solution d’Airbus est de replier les ailes comme pour les aéronefs. En plus, l’idée de UpNext est de faire en sorte que les ailes puissent bouger durant les vols. Des premiers essais de vols ont été réalisés sur un A321 réduit en 2019. Dans une vidéo partagée par Airbus, on peut voir que les ailes du modèle AlbatrosOne bougent effectivement en vol pour optimiser les performances dans les airs.

Durant ces vols d’essais, les ingénieurs ont noté que les ailes, beaucoup plus légères, permettaient d’alléger la charge à ce niveau. C’est une bonne nouvelle puisque cela prouve l’impact des ailes sur les performances en vol. Mais surtout, grâce à leur légèreté, c’est un gain de carburant assuré.

Le projet X-Wing est désormais testé sur un jet d’affaires dont la taille est plus élevée. Si le projet fonctionne, Airbus pourrait étendre ces ailes à d’autres avions de sa gamme.