Les clients s'arrachent ce produit de nettoyage révolutionnaire vendu seulement 34,99 euros chez Lidl

Les clients de Lidl s’arrachent cet appareil de nettoyage qui, chaque année, fait un carton et affiche un prix bien en-dessous de celui de ses concurrents.

Lidl met en vente un appareil nettoyant qui fait fureur

Ce n’est pas parce que nous sommes en hiver qu’il faut en oublier de faire le ménage. Il est vrai que cette corvée est fatigante et peut être compliquée. Heureusement, on peut compter sur Lidl pour rendre le tout un peu plus facile et moins pénible.

Comme chaque année, l’enseigne allemande met à l’honneur des produits de la gamme de nettoyage Cleanmaxx. Et comme chaque année, ces produits s’arrachent. Il faut dire qu’ils sont vendus à petit prix et, qu’à en juger par les avis des internautes, ils sont diablement efficaces.

Depuis le 12 février, Lidl a mis en vente l’aspirateur anti-acarien qui se vend comme des petits pains. L’année dernière, l’appareil s'est rapidement retrouvé en rupture de stock. Il ne faut donc pas attendre pour s’en procurer un.

Un aspirateur efficace à petit prix

Crédit photo : Lidl

L’aspirateur anti-acarien se compose d’une lampe de désinfection UV, d’un mode aspiration et d’un réservoir à poussière amovible. L’appareil est facilement manipulable grâce à sa poignée, son poids de 1,3 kg et son câble d’alimentation de 4 mètres.

En plus, l’aspirateur anti-acarien est utilisable sur de nombreuses surfaces : tapis, matelas, oreiller, couette et canapé. Avec cet appareil, terminé les acariens grâce à une stérilisation par la lumière UV « sans produits chimiques ».

Crédit photo : Lidl

Seul bémol relevé par les utilisateurs, le bruit de l’aspirateur et son réservoir à faible quantité (300ml). Malgré tout, ces désagréments ne semblent pas gêner plus que ça les acheteurs. En effet, pour la deuxième année consécutive, l’aspirateur anti-acarien de Lidl est en rupture de stock. Pas étonnant quand on voit qu’il est vendu à 34,99 euros sur le site de l’enseigne. Pas de panique cependant, Lidl possède de nombreux autres produits nettoyants pour garder votre maison propre.