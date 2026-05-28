Atteint d'un cancer de stade 2 sans le savoir, ce chauffeur de taxi de 66 ans a été sauvé par... un client

Brian Kelly, un chauffeur de taxi écossais, a décidé de se faire dépister contre le cancer de la prostate après une discussion avec un passager. Une conversation banale qui lui a sauvé la vie.

En Écosse, un chauffeur de taxi a eu la chance de rencontrer la bonne personne au bon moment.

Âgé de 66 ans, Brian Kelly est un chauffeur originaire de Glasgow. En 2024, il a pris un client retraité du nom de Tam Hewitt.

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En discutant avec son passager, âgé de 76 ans, Brian Kelly a appris qu’il était engagé dans l’association Prostate Cancer UK, une fondation de prévention contre le cancer de la prostate. Tam Hewitt a alors parlé au chauffeur des risques liés à cette maladie ainsi que des possibilités de dépistage existantes.

Il se fait dépister

Cette information a intéressé le chauffeur de taxi qui, même s’il n’avait aucun symptôme apparent, a décidé de prendre un rendez-vous immédiatement avec son médecin pour se faire dépister. À la suite d’un test sanguin PSA, il a découvert qu’il avait deux foyers cancéreux, dont l'un s'avérait agressif.

Crédit photo : Prostate Cancer UK

Sa rencontre avec Tam Hewitt a donc sauvé la vie de Brian Kelly car, sans cette discussion à bord de son taxi, le chauffeur n’aurait jamais su qu’il était atteint d’un cancer de stade 2. Grâce à cette détection précoce, il a pu rapidement commencer un traitement et après une semaine de curiethérapie, il était guéri et a pu reprendre le travail.

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“Vous remercier de m’avoir sauvé la vie”

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Par la suite, Brian Kelly a de nouveau transporté Tam Hewitt, totalement par hasard. Il a donc pu remercier son passager de lui avoir sauvé la vie.

“Je lui ai annoncé la nouvelle. Je lui ai simplement serré la main et j’ai dit : ‘Au fait, je voulais juste vous remercier de m’avoir sauvé la vie’”, a confié Brian Kelly, selon des propos rapportés par le Daily Record.

De son côté, le bénévole lui a confié avoir lui aussi subi une curiethérapie il y a une vingtaine d’années pour traiter son cancer de la prostate. Depuis, il parle du dépistage à toutes les personnes “d’un certain âge” qu’il croise afin de les sensibiliser.

Comme le montre l’histoire de ce chauffeur de taxi, se faire dépister peut en effet sauver des vies, et ce, même en l’absence de symptômes.