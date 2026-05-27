Sûre que son fils autiste de 7 ans est harcelé, elle met une caméra dans ses cheveux et découvre l'impensable

À l'aide d'une caméra, une maman a découvert, avec stupeur, le calvaire subi par son fils autiste à l'école.

Tous les parents vous le diront, la tentation de scruter les moindres faits et gestes de nos enfants est grande, notamment lorsque l'on craint pour leur sécurité à la crèche, chez la nounou ou encore à l'école. Mais il est difficile, pour ne pas dire impossible, de les surveiller en permanence.

Si ces inquiétudes sont légitimes, il faut aussi savoir faire confiance et ne pas tomber non plus dans une psychose excessive. Mais ce genre de conseil bienveillant s'avère toujours plus facile à dire qu'à faire, surtout lorsque des faits divers du quotidien nous rappellent à quel point les enfants restent vulnérables.

Dernièrement, la découverte d'une maman, dont le fils autiste a vécu un calvaire à l'école, a profondément choqué.

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Elle dissimule une caméra dans les cheveux de son fils autiste

L'histoire se déroule dans le Kentucky, aux États-Unis, et fait grand bruit outre-Atlantique, suscitant une vive émotion.

Pour bien comprendre, il faut remonter quelques semaines en arrière, lorsqu'une mère de famille de Louisville, Tiphanee Lee, a commencé à soupçonner des violences scolaires envers son fils prénommé Semaj', autiste et non verbal. Pour en avoir le cœur net, cette maman a donc décidé de dissimuler une caméra dans les... cheveux de son enfant, âgé de 7 ans, avant qu'il ne retourne à son école, la Emmet Field Elementary School.

Et ce qu'elle a découvert a dépassé tout ce qu'elle avait pu imaginer.

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La caméra a en effet filmé un incident, lors duquel Sema'j est apparu « terrorisé, dépassé et sans défense » face à un employé de son école.

Sur les images de la vidéo, relayées par plusieurs chaînes locales et visibles ci-dessous, on peut ainsi voir cet adulte hurler après l'enfant.

« Lâche-moi maintenant ! Dégage d’ici ! Je ne plaisante plus avec toi », crie alors l'employé, provoquant une réaction apeurée de Semaj qui se met à pousser des hurlements de terreur.

« Ce que j’ai découvert sur les images de la caméra est quelque chose qu’aucun parent ne devrait jamais voir ni entendre. Notre enfant a été placé dans une situation où il était effrayé, dépassé et sans défense (...) Aucun parent ne devrait se demander si son enfant est en sécurité à l’école » (Tiphanee Lee)

Si ces images, qui ont profondément choqué l'opinion américaine, s'avèrent accablantes contre l'employé, on ignore encore les raisons de cet incident. L'école de Sémaj', qui prend l'affaire « très au sérieux », mène actuellement des investigations pour tenter d'en savoir plus.

Accusant le système éducatif d'avoir « échoué à protéger » son enfant, Tiphanee Lee réclame, de son côté, le licenciement de cet employé, qui a été réaffecté en catimini dans un autre établissement, en attendant les conclusions de l'enquête interne.